Mummenschanz, chi sono/ I mimi svizzeri festeggiano 50 anni di attività

Mummenschanz, chi sono: attivi dal 1972

I Mummenschanz saranno ospiti di Serena Bortone nella puntata di oggi, mercoledì 1° febbraio, di Oggi è un altro giorni. Gli storici performer svizzeri sono in scena con uno spettacolo – 50 Years. Mummenschanz. Les musiciens du silence – che celebra i 50 anni di attività della compagnia. La compagnia è stata fondata nel 1972 dagli svizzeri Bernie Schürch e dallo scomparso Andres Bossard, insieme all’italiana Floriana Frassetto. Il primo spettacolo, “Evolution”, fu a Parigi.

“Ho il cuore pieno di gioia, orgoglio e gratitudine, perché ciò che Bernie Schürch, Andres Bossard e io abbiamo creato cinquant’anni fa continua ancora oggi a stupire e far ridere il pubblico di tutto il mondo”, ha detto Floriana Frassetto, come riporta Il giornale della danza. E ha aggiunto: “La nostra forma di espressione, un gioco teatrale fatto di maschere, forme e luci, è unica nel suo genere. Sono felice di entusiasmare ancora oggi persone di culture diverse con la nostra arte giocosa e poetica, priva di voce ma ricca di fantasia, risvegliando il bambino o la bambina che è in ognuno di voi”.

Mummenschanz: 50 anni sul palco

Da 50 anni i Mummenschanz, soprannominati “Les musiciens du silence”, mettono in scena spettacoli di mimo senza usare né musica né scenografie (solo uno sfondo nero) e senza mostrare mai i loro volti. A supporto della loro espressività corporea solo semplici oggetti di uso comune (tubi, spirali, scatole, carta igienica). Tra i loro personaggi più celebri: le maschere d’argilla e i volti realizzati con rotoli di carta igienica; i giganti d’aria e l’uomo tubo. La compagnia dei Mummenschanz al momento è composta da cinque attori Tess Burla, Sarah Lerch, David Labanca, Manuel Schunter e la stessa Floriana Frassetto. Lo spettacolo “50 Years. Mummenschanz. Les musiciens du silence” è in scena al Teatro Olimpico di Roma fino al 5 febbraio.

