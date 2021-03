Muriel Elisa De Gennaro, chi è?/ La YouTuber:”subivo bullismo a scuola e…”

Muriel Elisa De Gennaro, o semplicemente Muriel, sarà ospite di Serena Bortone oggi, lunedì 15 marzo, a “Oggi è un altro giorno”. Classe 1996, a 16 anni ha aperto il suo canale YouTube, che oggi conta 320.000 iscritti. Con il suo tono scanzonato e sincero, è diventata simbolo di inclusività, affrontando temi a lei particolarmente cari come body positivity e comunità LGBTQ. “Cercavo un posto sicuro in cui sfogarmi, perché subivo bullismo a scuola. Voglio insegnare che certe cose non debbono succedere. Che la propria opinione si può esprimere, ma essendo rispettosi nei confronti del prossimo”, ha detto a Il Messaggero spiegando come mai ha deciso di aprire il suo canale YouTube. Prese spesso in giro per non essere mai stata magra, grazia a YouTube ha acquistato sicurezza ed è uscita dalla sua confort zone.

Asia e Kim, figli Mirko Casadei/ I nomi esotici e la passione per la musica

Muriel: vittima di bullismo, la rivincita su YouTube

Muriel è diventata famosa anche per il suoi look: “Mi sono piaciute sempre le cose un po’ pazze, colorate, glitterose, però fino a una certa età ho sempre represso questa cosa di me, questo stile un po’ particolare. Da quando ho iniziato ad accettarmi di più, il mio stile sta man mano uscendo e sono contenta di questa cosa”, ha confessato a FanPage. Oggi la blogger si inserisce con orgoglio nella categoria “curvy”. Muriel ha studiato canto, ballo e recitazione, frequentando anche il MAS di Milano. Nel 2015 si è esibita per la prima volta nel tour “Creators On The Road”, il primo spettacolo itinerante di YouTubers. Nel 2017 è stata presa per il ruolo di Jeanie nel musical “Hair – Let The Sunshine In” prodotto dal MAS e il 26 aprile 2019 è uscito “Blue”, l’EP che ha segnato l’esordio musicale di Muriel.

LEGGI ANCHE:

Pina Sirgiovanni, moglie Raoul Casadei/ 60 anni insieme: la famiglia e il "Recinto"Ethan Caspani, fidanzato Muriel/ Ragazzo trasgender: "vive la sua vita da uomo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA