Musei aperti a Capodanno 2023/ #DomenicaAlMuseo: ingressi gratis il primo gennaio

I musei sono aperti a Capodanno 2023?

Quali musei sono aperti a Capodanno, 1 gennaio 2023? Grazie ad un’iniziativa del Ministero della Cultura, i musei e i parchi archeologici statali saranno aperti straordinariamente l’1 e il 2 gennaio 2023. Inoltre, a Capodanno tornerà anche l’iniziativa denominata #DomenicaAlMuseo, che consente la prima domenica del mese di visitare gratuitamente musei e luoghi di cultura statali che nel 2022 ha portato al museo ben 1.879.597 persone.

Gennaro Sangiuliano, Ministro della Cultura, in merito ai musei aperti e gratuiti a Capodanno ha dichiarato: “In giornate tradizionalmente di riposo per i luoghi della cultura il Ministero offre a tutti l’opportunità di godere della bellezza del patrimonio artistico italiano. Ringrazio il personale del MiC impegnato nel garantire queste aperture straordinarie, in particolare per la prima domenica di gennaio, giorno di Capodanno, in cui musei e parchi archeologici saranno visitabili gratuitamente”. Insomma, doppio appuntamento straordinario con i musei aperti a Capodanno, che saranno anche accessibili a chiunque in modo completamente gratuito, quale occasione migliore per immergersi nella cultura, dopo i festeggiamenti per l’arrivo dell’anno nuovo?!

Musei aperti a Capodanno 2023: da Roma a Milano

I musei, insomma, saranno aperti a Capodanno e grazie all’iniziativa #DomenicaAlMuseo promossa dal Ministero della Cultura saranno anche accessibili in modo completamente gratuito. Per alcuni, però, sarà necessaria la prenotazione della visita, ed è pertanto bene controllare sui singoli siti di musei e luoghi di cultura. Inoltre, sul sito del Ministero, cliccando semplicemente qui, si potrà trovare l’elenco competo ed aggiornato dei musei aperti e gratuiti a Capodanno.

Facendo un rapido elenco dei musei aperti partiamo da Milano con la Galleria d’Italia e la Pinacoteca di Brera. Fitto l’elenco dei musei di Roma aperti, invece, e tra questi spiccano il Pantheon, Ostia Antica, il Colosseo e il Foro Romano. A Torino saranno aperti e gratuiti, invece, tra gli altri, i Musei Reali, Palazzo Carignano e la Villa della Regina. A Firenze, invece, i musei aperti e gratuiti a Capodanno sono numerosi e spiccano gli Uffizi, il Giardino di Boboli, la Galleria dell’Accademia, ma anche i musei del Bargello. A Napoli, invece, saranno aperti il Museo del Novecento, il museo archeologico, il Palazzo Reale. Insomma, la scelta tra i musei aperti in Italia a Capodanno non è certamente poca e sicuramente chiunque desideri passare una domenica tra l’arte difficilmente rimarrà deluso!

