Coachella 2019 / Annunciata la line-up del festival: ci sono Ariana Grande, Childish Gambino e i Tame Impala

Il 2019 è appena iniziato ma si parla già del prossimo Coachella. La line-up dell’edizione 2019 del Coachella Music and Arts Festival è stata, infatti, appena svelata. L’evento, previsto per i weekend del 12-14 aprile e del 19- 21 aprile, si terrà all’Empire Polo Club di Indio, in California, e si esibiranno come headliners Childish Gambino, i Tame Impala e Ariana Grande. I biglietti per il Coachella 2019 verranno messi in vendita a partire da domani, 4 gennaio, in mattinata. Molti sono però i nomi presenti in cartellone che si esibiranno nel corso dell’evento. Ecco i nomi: Solange, Janelle Monáe, Aphex Twin, Billie Eilish, 1975, Anderson .Paak, Kacey Musgraves, Kid Cudi, Weezer, CHVRCHES, Gesaffelstein, Christine and the Queens, Mac DeMarco, Maggie Rogers, Blood Orange e Jaden Smith. Ma anche J Balvin, Bad Bunny, Khalid, Pusha-T, Jon Hopkins, Rosalía, Charlotte Gainsboug e molti altri.

Kanye West non ci sarà: “Problemi organizzativi”

Non ci sarà, invece, il rapper e produttore Kanye West, che, stando alle indiscrezioni di qualche giorno fa, avrebbe dovuto essere tra gli headliners dell’evento. Pare, infatti, che la sua mancata partecipazione sia dovuta al rifiuto del rapper di esibirsi sul tradizione palco di 12×18 metri, ritenendolo “artisticamente limitante”, come riporta il portale statunitense TMZ. Di fronte all’impossibilità del team organizzativo di rispondere positivamente a questa richiesta di Kanye West (ultimamente tornato al centro del gossip per il quarto figlio in arrivo e il nuovo scontro con Drake), il rapper si è tirato indietro, rifiutando di partecipare al Coachella.

