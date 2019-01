Britney Spears, il padre è molto malato/ Tour annullato: “Tutte le vostre preghiere per la mia famiglia!”

Britney Spears ha annullato il suo tour per stare al fianco del padre malato. Attraverso il suo profilo ufficiale, la celebre popstar ha spiegato che non vedeva l’ora di cominciarlo, anche per incontrare tutti i suoi fan. “Voglio stare vicino al mio papà, che sta tanto male”, ha scritto. Con questo toccante messaggio condiviso sul suo profilo ufficiale, la Spears ha fatto sapere agli estimatori che non ci saranno le previste tappe in giro per il mondo con il suo show Domination. La cantante ha postato uno scatto che la ritrae proprio in compagnia del padre e della madre, parlando della grave malattia all’intestino che ha colpito l’uomo. “Non so proprio da dove cominciare – scrive -, perché è duro per me dirlo. Non ci saranno concerti per il mio nuovo tour ‘Domination’. Avevo una gran voglia di incontrare tutti voi quest’anno e annullare tutto mi spezza il cuore”. “Tuttavia – continua il testo -, prima di tutto viene la famiglia, e questa è la decisione giusta da prendere. Un paio di mesi fa mio padre è finito in ospedale ed è stato molto vicino alla morte. Siamo tutti felici che sia sopravvissuto, ma la strada per lui è ancora lunga”.

Britney Spears annulla il suo tour: “Mio padre sta male!”

La malattia del padre, ha costretto Britney Spears a prendere la difficile decisione di annullare il suo tour per: “mettere tutta la mia energia sulla famiglia. Spero che potrete capire. Potete trovare più informazioni sul rimborso dei biglietti su britneyspears.com. Apprezzerò tutte le vostre preghiere per la mia famiglia in questo periodo. Grazie a tutti, vi amo”. Nonostante la decisione, la Spears in questo ultimo mese, così come segnala il buon Fabiano di BitchyF, aveva continuato le prove del tour e questo, fa pensare ad un peggioramento delle condizioni di salute del padre, proprio di recente. Naturalmente per questo motivo, la cantante ha anche annullato la sua residenza a Las Vegas. A questo punto, gli estimatori si domandano se Domination è stato annullato oppure semplicemente spostato in data da destinarsi. Sul sito ufficiale si legge che si è presa una pausa dal lavoro non definita. A fare un po’ di chiarezza, ci ha pensato il Park MGM che ha parlato di show spostato e quindi, i fan hanno ancora delle speranze di poterlo vedere in futuro.

All of us at MGM Resorts wish Mr. Spears a speedy recovery. We wholly understand and respect Britney’s commitment to her family and believe that her place is with them during this important time. For more information please contact Ticketmaster customer service at 800-745-3000. pic.twitter.com/RL52DAFg3l — ParkTheaterLV (@ParkTheaterLV) 4 gennaio 2019





