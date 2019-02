Lenny Ligabue, chi è il figlio di Luciano/ Alla batteria di “La cattiva compagnia”

Lenny Ligabue, il figlio di Luciano Ligabue, è la guest star del nuovo album del rocker di Correggio. Il nuovo lavoro di Ligabue “Start” uscirà il prossimo 8 marzo, ma i fans ne stanno avendo un assaggio attraverso delle piccole anticipazioni che i rocker ha deciso di regalare al pubblico che lo segue da sempre. Ligabue ha così diffuso una piccola traccia della canzone “La cattiva compagnia” che ha già conquistato i fans per la presenza di Lenny Ligabue. A suonare la batteria nela nuova canzone di Luciano è proprio il figlio Lenny che, sul proprio profilo Instagram, è solito pubblicare foto e video delle sue esibizioni. All’interno della canzone “La cattiva compagnia”, la presenza di Lenny Ligabue è evidenziata da uno strumentale con la batteria protagonista, ma chi è Lenny Ligabue?

LENNY LIGABUE: ECCO CHI È IL FIGLIO DI LUCIANO



Lenny Ligabue, il cui vero nome è Lorenzo, così chiamato perchè il nonno aveva chiesto al padre Luciano di chiamare i figli con la sua stessa iniziale, perchè convinto che portasse fortuna, è il primogenito di Luciano Ligabue, nato dal primo matrimonio con Donatella Messori. Lenny ha 21 anni ed è già un ottimo musicista al punto che il padre lo ha voluto alla batteria per la canzone “La cattiva compagnia”. Diversamente dal padre, Lenny ha scelto di restare in seconda linea preferendo la vita del musicista a quello del rocker. I fans di Ligabue sono già al settimo cielo per la presenza del figlio e sperano di vedere Lenny anche nei prossimi appuntamenti live del rocker emiliano in programma a Bari, Messina, Pescara, Firenze, Milano, Torino, Bologna, Padova e Roma.

