Ghali in carcere a San Vittore per “I love you”/ Video: tutto sul nuovo singolo

Il cantante Ghali ha presentato, a una sessantina di detenuti e detenute under 25 del carcere di San Vittore, il nuovo singolo “I Love You”. Il rapper ha infatti definito “una lettera d’amore a un carcerato immaginario” il suo pezzo. Il portale rollingstone ha riportato alcune dichiarazioni di Ghali ai margini della presentazione del nuovo pezzo: “Ho ricordi molto forti di quando da piccolo venivo a trovare mio padre che era recluso qui. E’ stato proprio il figlio di un altro detenuto a farmi scoprire che cos’è la beatbox “. Il nuovo singolo è uscito dopo un anno esatto da ‘Cara Italia’, singolo che ha fatto conoscere al grande pubblico il rapper nato a Baggio.

“È PASSATO UN ANNO MA NON È CAMBIATO NULLA”

Ghali ha voluto anche far capire che dopo un anno non è cambiato praticamente nulla: “È passato un anno ma non è cambiato nulla, per questo ho voluto scrivere una nuova lettera d’amore, ma dedicata a chi mi sta affianco, a chi uscirebbe con me per giocare a calcio. Cara Italia, invece, era dedicata a chi, a giocare a calcio con me, non ci verrebbe mai”. Tanto entusiasmo tra i ragazzi che stanno scontando la pena nel carcere di San Vittore che hanno vissuto un giorno speciale insieme a Ghali. Il singolo “I Love You” uscirà ufficialmente domani, 15 marzo. Ricordiamo, infine che il rapper ha vissuto un’infanzia non facile Il padre è finito in carcere quando lui era solo un bambino, e sua madre lo ha cresciuto completamente da sola. Quando a 38 anni lei si è ammalata di cancro e poi è guarita, Ghali ha dichiarato di aver pensato ad un

