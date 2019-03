MI AMI 2019/ Anche Mahmood al festival, ecco tutti i nomi

Un anno dopo il sold out della quattordicesima edizione, parte il conto alla rovescia per la nuova edizione del MI AMI Festival – Il Festival della Musica e dei Baci organizzato da dall’agenzia creativa Better Days e Rockit.it. Una quindicesima edizione dal programma ambizioso e coraggioso di tre giorni (dal 24 al 26 maggio presso il Circolo Magnolia) che conferma il festival a tutti gli effetti come evento imprescindibile per la (nuova) musica italiana.

Svelato durante la preview a luci purple MI AMI XXX del 15 marzo, ecco il tema della nuova edizione: Amor Vincit Omnia. Che fondamentalmente sarebbe un errore, lo sappiamo, reminiscenze liceali ci ricordano che la versione corretta in latino di Virgilio sarebbe Omnia Vincit Amor. Ma per noi vale ancora di più proprio scritto così: Amor Vincit Omnia, cioè come l’ha usato anche Caravaggio per un suo quadro. Perché in quest’epoca di algoritmi esatti è anche l’errore a renderci umani, perché solo chi non vive non sbaglia mai. Perché poi c’è l’Amore, lo sapete, ve lo diciamo da 15 anni, che è il nostro fuoco, la nostra forza, il nostro inno alla vita, che vince su tutto, anche sui nostri vostri loro umanissimi errori, da sempre e per sempre.

Tra i primissimi nomi annunciati che si esibiranno al MI AMI Festival 2019: il cantautore Giorgio Poi dopo un fortunatissimo anno che lo ha visto in apertura del tour dei Phoenix e l’uscita del suo nuovo disco Smog; Mahmood, l’artista urban vincitore di Sanremo che ha scelto il MI AMI con teatro del suo primo live a Milano; le melodie cantautorali di Franco126, al suo esordio da solista con Stanza singola; l’atteso ritorno sui palchi del festival, a cinque anni di distanza, dei perugini Fast Animals and Slow Kids; lo stile unico e personale del cantautorato di Motta; la provocatoria e controversa Myss Keta, vera e propria femme fatale della musica italiana che porterà il suo ultimo lavoro Paprika; il debutto live della next big thing del rap italiano, Massimo Pericolo; i Sick Tamburo, che celebrano i loro 10 anni di attività con il nuovo album Paura e l’amore, in arrivo il 5 aprile; il rap di due maestri di spicco della scena rap italiana come Nitro e Ensi; lo storico produttore rap Bassi Maestro che presenta il suo nuovo progetto funk North Of Loreto; l’itpop di Clavdio, Fulminacci, Eugenio in via di Gioia e Dutch Nazari; la classe cantautorale di Riccardo Sinigallia e Dimartino, autori dei due più bei dischi degli ultimi 12 mesi; il supergruppo I hate my village di Ferrari (Verdena), Viterbini (Bud Spencer Blues Explosion) e Rondanini (Afterhours, Calibro35); o ancora le soffici melodie elettroniche dei Malihini dell’attrice Thony.

Altri importanti nomi verranno annunciati presto e completeranno l’incredibile line up dell’edizione 2019. Inoltre altre sorprese e nuove aree tematiche saranno ufficializzate nelle prossime settimane, a completare il rinnovato quadro della manifestazione.

BIGLIETTI E ABBONAMENTI

Biglietti giornalieri in vendita al prezzo speciale di 25€+dp (fino al 8 aprile salvo esaurimento, poi 28€ +dp).

Abbonamenti in vendita al prezzo speciale di 60€+dp (fino al 8 aprile salvo esaurimento, poi 75€ +dp).

I biglietti alle casse del festival costeranno 30€.

Bambini fino a 12 anni (inclusi): ingresso gratuito

LA TESSERA ARCI NON SERVE.

