Musicista ucciso a Napoli/ Mamma Giovanbattista Cutolo: “Per il 16enne nessuno sconto di pena”

A Morning News si torna a parlare del terribile omicidio di Napoli di pochi giorni fa, quello con vittima il 24enne Giovanbattista Cutolo, talento della musica assassinato da un 16enne per un parcheggio. Domani ci sarà il funerale di Giò Giò, ultimo saluto per la giovane vittima: “Il momento dell’ultimo saluto ma anche il momento del riscatto di Napoli di una società civile – le parole della mamma del ragazzo, intervistata stamane dal programma di Canale 5, Morning News – che urla a grande voce, non possiamo più essere schiacciate da persone che non possono essere definite tale, sono macchine di carne che distruggono coloro che hanno una sensibilità”.

La mamma di Giovanbattista Cutolo ha proseguito: “Uno zombie ha ucciso mio figlio e devo urlare a grande voce che mio figlio abbia giustizia, il 16enne è un bruto non un ragazzo che è un individuo che ha fatto un crimine efferato, deve avere il massimo della pena e deve essere giustiziato. Di fronte a questo crimine efferato non si può applicare una legge ingiusta e vetusta con una sconto di pena, questo bruto deve andare a Poggio Reale con il massimo della pena”.

MUSICISTA UCCISO A NAPOLI, LE DURISSIME PAROLE DELLA MAMMA DELLA VITTIMA

Il padre del killer ha detto che suo figlio dovrà essere punito: “Rispondo ai genitori del 16enne e all’avvocato del 16enne: in questi casi un avvocato dovrebbe avere una obiezione di coscienza, è un individuo indifendibile. Sono malsani tentativi di una sciatta strategia difensiva, questa cosa ormai è sgamata e nessuna l’accetta”. E ancora: “Il padre di questo individuo mi dimostra di voler il mio perdono se domani mattina si presenta al carcere di Poggio Reale, bussa e chiede l’ergastolo, perchè ha creato un ragazzo che ha distrutto la vita di un ragazzo meraviglioso”. Parole durissime quella della donna da cui la nostra redazione prende le distanze.

