Mutui/ E’ possibile richiedere la sospensione delle rate?

Nella guida realizzata dall’Associazione bancaria esistono tutte le informazioni per coloro che potrebbero effettivamente richiedere una sospensione del pagamento delle rate del mutuo in caso di difficoltà economica. Se quindi ha intenzione di scoprire se è possibile sospendere il mutuo, basterà guardare la normativa esistente.

Mutui: la normativa prede la sospensione del pagamento delle rate per alcune categorie

Ebbene comprendere che esistono alcuni immobili per cui è possibile richiedere la sospensione del mutuo, ad esempio quelle adibiti ad abitazione principale non di lusso che non superano l’importo di 250 mila euro, oppure 400 mila euro fino al 31 dicembre del 2022.

Inoltre gli immobili per cui è stato registrato un ritardo nei pagamenti non superiore a 90 giorni consecutivi dal momento della domanda e per i quali non si è intervenuta la decadenza dal beneficio del termine oppure la risoluzione del contratto.

Insomma quegli immobili per cui non sia stato avviato un precetto di pagamento, i mutui in ammortamento da almeno un anno che non godono di agevolazioni pubbliche o polizze assicurative.

Mutui: altri requisiti per poter chiedere la sospensione

Esistono altri requisiti per cui è possibile sospendere il pagamento del mutuo fino a 18 mesi, ma per poterlo fare occorre che si dimostri di essere incorsi in particolari situazioni personali e/o lavorative. Ad esempio:

a) La durata massima della sospensione del mutuo può essere di sei mesi:

Se nei tre anni precedenti si è verificata la perdita del posto di lavoro,

la sospensione dal lavoro per un periodo di almeno 30 giorni,

la riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni oppure la morte,

il riconoscimento di handicap grave o l’invalidità civile non inferiore al 80%.

b) La riduzione dell’orario di lavoro ha una durata 351 e 302 giorni:

se la riduzione dell’orario di lavoro va da 30 a 150 giorni,

c) La riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore a 303 giorni:

Se invece la riduzione o la sospensione dal lavoro ha una durata di 333 giorni in poi, si può sospendere il pagamento del mutuo anche per 18 mesi.

