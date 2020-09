Myriam Catania abbandona il GF Vip?/ Video, piange e sbotta: “Cosa ci faccio qui?”

È bastata solo una notte nella Casa del Grande Fratello Vip per gettare Myriam Catania nello sconforto più totale. L’attrice ha fatto il suo ingresso dalla porta rossa poche ore fa eppure potrebbe già essere pronta a riaprirla, stavolta per uscire. Il primo momento di sconforto è arrivato dopo la diretta di ieri, 18 settembre, in solitaria. Sembrava un fatto isolato e dettato dal momento, ma oggi, a tavola, la Catania è scoppiata improvvisamente a piangere. Il motivo? Il pensiero di suo figlio. “Che cosa sto facendo qui mi chiedo? Io scapperei”, ha ammesso l’attrce. “E dove vorresti essere ora?”, ha così domandato Fulvio. “Da mio figlio”, ha chiarito senza ombra di dubbio l’ex moglie di Luca Argentero. A tavola hanno allora cercato di confortarla ma con difficoltà.

Myriam Catania, abbandono vicino? Lacrime e sconforto nella Casa

Myriam Catania ha continuato a piangere, pensando a suo figlio. Matilde Brandi, che ben comprende il suo sconforto essendo come lei mamma, ha cercato allora di calmarla. “Devi stare tranquilla, sta con il papà” ha detto, ma Myriam non ha abbassato il suo muro. “Non ce la faccio”, ha ribadito l’attrice tra le lacrime. Ci è voluto un po’ prima di ritrovare la calma e la lucidità. Myriam si è data forza da sola, ricordando che ‘è solo il primo giorno’ e dicendosi che ‘ce la posso fare’. Una giornata, comunque, caratterizzata da alti e bassi per la Catania, che ha palesato subito difficoltà e mancanze Riuscirà a superare questo sconforto o tali sentimenti la porteranno ad un abbandono anticipato? (Clicca qui per il video)



