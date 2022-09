Myrta Merlino bacchetta Conte in diretta tv/ “Sempre in ritardo come per i suoi Dpcm”

Simpatico siparietto avvenuto stamane fra Giuseppe Conte, ex presidente del consiglio nonché leader del Movimento 5 Stelle, e Myrta Merlino, conduttrice e volto noto di La7. In occasione della puntata odierna de L’Aria Che Tira, talk show di politica e attualità condotto ogni giorno dalla giornalista moglie di Marco Tardelli, il leader pentastellato è arrivato in ritardo. Myrta Merlino ha dovuto riempire il “vuoto” parlando con i suoi ospiti, poi ad un certo punto ha spiegato, il tutto in diretta televisiva: “Allora perdonatemi, è arrivato, lo aspettavamo tutti, mi pigliano in giro tutti, è un quarto d’ora che lo aspetto, prego Conte”.

Le telecamere hanno quindi inquadrato Giuseppe Conte dietro le quinte, poi lo stesso è entrato in studio con le braccia larghe per salutare Myrta Merlino: “Un quarto d’ora? – ha esclamato lo stesso Conte ironizzando – allora mi hanno dato l’orario falsato”, E ancora: “Mi fa piacere però salutare Tommaso Cerno”, altro ospite presente in studio. Quindi la conduttrice de L’Aria che Tira ha ripreso la parola: “La cosa bella, adesso staremo impallando tutto (riferendosi alle telecamere visto che Myrta Merlino e Giuseppe Conte erano di schiena ndr), è che Conte ci ha abituati ai suoi ritardi con i Dpcm (i famosi decreti del presidente del consiglio dei ministri emanati durante la prima fase della pandemia di covid), quindi abbiamo pensato che adesso che non è più premier sarà un po’ più preciso, e invece è rimasto identico, prego si accomodi…”.

MYRTA MERLINO E GIUSEPPE CONTE, IL SIPARIETTO A LA7 IN DIRETTA TV

Prima di accomodarsi Giuseppe Conte è stato salutato da Tommaso Cerno che si è congedato dagli studi La7 dicendo: “Buona campagna elettorale e alla sinistra un po’ più di unità e non solo contro la destra ma anche qualcosa tra di voi”. Quindi la parola è passata nuovamente a Myrta Merlino: “Dove si deve sedere lo sappiamo? Ringrazio molto Augusto Minzolin, Moni Ovadia e Andrea Del Mastro che da veri cavalieri non mi hanno lasciata sola ad aspettare Conte. Allora facciamo una cosa – ha aggiunto – lei non è rimasto uguale (riferendosi a Conte), ha avuto una metamorfosi, abbiamo fatto un blob e partiamo da lì”.

