Myrta Merlino/ “Sogno di intervistare Angela Merkel e Mario Draghi”

Protagonista delle mattinate su La 7, Myrta Merlino si appresta a tornare in prima serata: questa sera andrà in onda il primo speciale di questa stagione de L’aria che tira ed il primo ospite sarà Luigi Di Maio, ministro degli Esteri ed ex leader del Movimento 5 Stelle. Un’annata a dir poco movimentata per la giornalista campana, che ai microfoni de La Stampa ha spiegato di essere in onda praticamente da dieci mesi: «Sono in onda da agosto, rientrata precipitosamente dalle ferie per la crisi di governo più pazza del mondo, e da allora non ho mai mollato: due ore e mezzo al giorno di diretta per tutto il lockdown con la redazione in smart working e nessuno in studio, sono stanca, certo, ma ho in corpo l’adrenalina di essermi sentita utile al mio pubblico, che è diventato una parte del programma raccontandomi le sue storie. E devo dire grazie alla mia squadra straordinaria».

MYRTA MERLINO: “SOGNO DI INTERVISTARE DRAGHI E MERKEL”

Myrta Merlino nella lunga intervista rilasciata a La Stampa ha evidenziato di adorare L’aria che tira e di non aver alcuna intenzione di lasciare il programma, ma non solo: «Sento il bisogno di rimettermi in gioco, con Salerno (direttore de La7) stiamo ragionando su altre possibilità, mi piacerebbe fare anche altro, per esempio dei reportage. Vedremo». Dopo aver parlato della sua famiglia, la compagna di Marco Tardelli ha rivelato: «Il mio sogno da sempre è intervistare Mario Draghi. È un uomo molto riservato ma anche simpatico. Poi certo mi piacerebbe Angela Merkel, l’ultimo personaggio della politica mondiale. Quest’anno però mi è mancata molto Liliana Segre. Questa grande signora di 89 anni che ci ha onorato tante volte con la sua presenza si è chiusa in casa. L’ho chiamata spesso al telefono. Liliana tu sei così coraggiosa, sei sopravvissuta a cose terribili, le dicevo».



