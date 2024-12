Myrta Merlino dice addio a Pomeriggio Cinque? La rivelazione di Berlusconi

Il futuro di Myrta Merlino a Mediaset non sembra portarsi dietro troppi dubbi, il discorso cambia invece quando si prendono in mano le considerazioni sul futuro di Pomeriggio Cinque, il format pomeridiano della tv di Cologno Monzese, stando a un recente retroscena di Oggi, potrebbe cambiare guida a partire dal prossimo anno. L’avventura di Myrta Merlino alla conduzione della trasmissione sembra giunta al termine, anche se Pier Silvio Berlusconi ha rimandato i discorsi al futuro su Pomeriggio Cinque:

“Siamo molto contenti, sarà confermata in Mediaset ma dovremmo parlare con lei. Si sta impegnando davvero tanto, è un’ottima professionista ma dovremmo anche capire cosa vuole fare lei: se continuare con Pomeriggio Cinque o altro. La giornalista è venuta per fare un’altra cosa” ha svelato il numero uno di Mediaset tenendo dunque aperte varie porte in vista del futuro.

Myrta Merlino resterà a Pomeriggio Cinque? “Sta facendo un ottimo lavoro”

Nel corso della conferenza stampa indetta per gli auguri di Natale e per aggiornare sulla situazione di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi ha riavvolto il nastro e raccontato cosa è accaduto a Pomeriggio Cinque, quando la scelta è ricaduta sulla giornalista Myrta Merlino dopo l’addio di Barbara D’Urso alla tv di Cologno Monzese, oltre vent’anni dopo l’inizio del rapporto.

“Le abbiamo chiesto di fare Pomeriggio Cinque, l’ha fatto per due anni. Io l’ho vista settimana scorsa e le ho detto che sta facendo un ottimo lavoro. Devo anche dire che lei non aveva in testa quel tipo di impegno e nemmeno quel tipo di prodotto, così largo su tutto, anche su cronaca e costume” le parole di Pier Silvio Berlusconi che si è espresso così sulla questione. I nodi da sciogliere dunque restano, vedremo nei prossimi mesi se verrà presa qualche decisione ufficiale in vista della prossima stagione.

