Myrta Merlino sta male in diretta: “Crisi di cervicale”/ “Se svengo andate avanti”

Problemi per Myrta Merlino che, in apertura della nuova puntata de L’aria che tira, ha ammesso di sentirsi poco bene. Lo ha annunciato agli ospiti in studio oltre che ai telespettatori, dichiarando: “Ho avuto una crisi di cervicale mostruosa, ho un dolore che posso cascare a terra da un momento all’altro”. Parole allarmanti, accompagnate da una vistosa aria sofferente sul volto della conduttrice. Poi, per stemperare la tensione, la Merlino si è rivolta a David Parenzo e Francesco Magnani, e con ironia ha fatto loro una raccomandazione: “Se svengo in diretta andate avanti tranquilli, fate conto che tutto vada bene”. Successivamente, al direttore di Libero Pietro Senaldi, in collegamento, ha detto: “Ho avuto una mattinata d’inferno”.

Myrta Merlino, problemi in diretta a L’aria che tira, poi…

Dopo un inizio difficile, Myrta Merlino ha ripreso il controllo della situazione e ha dato il via alla trasmissione, parlando della pandemia con particolare attenzione ai vaccini. Riflettori accesi sui vaccini Astrazeneca, come ricorda Libero, con Matteo Bassetti che ha poi dichiarato: “Nel giro di 24 – 48 ore abbiamo bisogno di sapere dalle autorità giudiziarie se queste morti sono legate al vaccino o meno, serve una risposta immediata. Quello che succede oggi è una campagna denigratoria contro il vaccino Astrazeneca. È uno stop che non possiamo permetterci. Avremo perso molte persone che non si vorranno vaccinare”.



