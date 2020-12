N.A.I.P./ L’outsider vincitore di X Factor 2020 grazie al duetto con Mika?

N.A.I.P. vincitore di X Factor 2020?

N.A.I.P. è l’outsider di questa finalissima di X Factor 2020. Il protagonista del gruppo degli Over affidato a Mika si è messo davvero a nudo in questo suo percorso lasciando andare i fronzoli, tutti i suoi strumenti che quasi lo coprivano e lo aiutavano a diventare l’artista che abbiamo conosciuto, ci ha sorpreso, ci ha fatto ridere e ci ha commosso raccogliendo sempre i complimenti dei giudici, compresi quelli di Manuel Agnelli che lo ha sempre apprezzato. Ma questo basterà per spingerlo alla vittoria finale questa sera? Le carte in tavola ci sarebbero tutte ma l’artista ha già rischiato di uscire al ballottaggio in passato, lo farà anche questa sera? Ad attenderlo oggi sono i tre finalisti ovvero Blind, Casadilego e Little Pieces of Marmelade e tre manche che ripercorreranno il suo percorso nel programma, questo basterà per arrivare sul podio e alla vittoria finale?

N.A.I.P. e il duetto con Mika per la finalissima a X Factor 2020

Questa sera l’artista calabrese è chiamato a duettare con il suo giudice e gli stessi in settimana hanno annunciato che se giovedì scorso è toccato a Mika trasformarsi nel suo artista, questa volta toccherà a N.A.I.P. farlo cantando con lui sulle note di Lollipop, il brano del suo coach. I due si sono divertiti tanto a provare la canzone in settimana e sono pronti a far divertire il pubblico consapevoli che, anche se dopo la prima manche il cantante dovesse uscire, il loro percorso sarebbe completo. Ma se così non fosse? La seconda manche lo vedrà protagonista in un best of che metterà insieme l’inedito con il quale si è presentato alle audizioni, Attenti al Loop, la sua cover di CCCP Amandoti e l’ultimo inedito che ci ha lasciato senza parole in un live complicato che ha visto uscire i Melancholia, Partecipo. E la terza manche? Se N.A.I.P. arriverà in cima e al duello finale presenterà il suo inedito dal titolo Oh Oh Oh. Pronti per uno spettacolo che non dimenticheremo e per un artista che ha segnato una svolta nel programma di Sky Uno in un’edizione pazzesca?



