The Foolz sono l’affascinante e travolgente band originaria di Verona che ha già fatto innamorare migliaia di donne di tutte le età, così come traspare dai commenti entusiasti presenti sui social. Belli, giovani e con uno spirito rock, il gruppo ha letteralmente spaccato alle audizioni, aggiudicandosi passo dopo passo un posto nei Live Show con la squadra di Jake La Furia. Li vedremo in diretta giovedì 24 ottobre su Sky e in streaming su NOW, a partire dalle 21:15.

Come vedere X Factor 2024 Live in chiaro in streaming la prima puntata/ Canale, giorno e orario

The Foolz, chi sono? Una giovane band con un frontman che è già un sex symbol

I The Foolz nascono nel 2021 e, come hanno raccontato nella loro intervista per X Factor, devono il loro nome ai tarocchi, dove la carta del “folle” ha il doppio significato di figura coraggiosa, ma anche di una persona fuori dalle righe, un po’ fannullone.

Alessandro Agostini, Bruno Merci, Filippo Maggio, Luca Ghirlanda e Luca Frizzera, questi i nomi dei 5 membri di The Foolz, hanno anche raccontato: “Siamo stati un anno a casa di uno di noi a scrivere canzoni e fare musica, quindi il primo concerto. Cerchiamo di suonare il più possibile anche a Verona, città che non offre tante opportunità. Oltre che fuori: abbiamo mandato migliaia di mail. Questa per noi è una bella opportunità, siamo super carichi”.

Chi è Pablo Murphy/ Il cantante italo-scozzese è nella squadra di Paola Iezzi a X Factor: ha una fidanzata?

Alle audizioni la band ha portato un proprio inedito, Fuori dagli schemi, che ha lasciato un po’ perplesso Manuel Agnelli che ha affermato “c’è molto da rivedere ed aggiustare”, ma che comunque è riuscito a conquistare pubblico e critica, infatti il gruppo torna a casa con un’eccezionale standing ovation e ben 4 sì che permettono loro di accedere ai Bootcamp.

Lo switch con gli Speakeasy, gli Home Visit e la volata finale

In questa seconda fase, il gruppo si è presentato davanti al loro giudice Jake La Furia con una cover riscritta in italiano, Ça plane pour moi, di Plastic Bertrand, che significa “sta andando tutto bene per me”, ed effettivamente il titolo è stato di buon auspicio: i The Foolz sono riusciti ad ottenere una seconda standing ovation da parte del pubblico, che inneggia ad una sedia per la band.

Jake La Furia si trova così di fronte ad una scelta difficile, ma senza esitazione decide per uno switch e cede la sedia degli Speakeasy al gruppo veronese.

Emanuel Lo, chi è il compagno di Giorgia/ Matrimonio in arrivo? "C'è stata la proposta ma..."

Arriva, quindi, il momento degli Home Visit, durante il quale i The Foolz si esibiscono davanti a Jake la Furia con una versione travolgente di E la luna bussò di Loredana Bertè. Il giudice si dimostra entusiasta della loro presenza scenica, e si confronta con i ragazzi sulla possibilità di provare anche brani in inglese, avendo un riscontro positivo da parte del gruppo. The Foolz passano quindi anche quest’ultima fase e sono pronti per la prima puntata live.