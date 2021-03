Nacho Vidal arrestato/ Attore porno “ha ucciso fotografo con veleno di rospo”

Guai grossi per Nacho Vidal, celebre attorno porno spagnolo, arrestato con l’accusa di aver ucciso il fotografo di moda Jose Luis Abad, facendogli inalare vapori velenosi estratti da un rospo psichedelico. Una vicenda dai tratti paradossali quella che ha visto protagonista il “Rocco Siffredi di Spagna“. Tutto è nato con la richiesta della vittima, rivoltasi al 47enne pornoattore, il cui vero nome è Ignacio Jordà González, affinché lo sottoponesse ad una sorta di rituale sciamanico che lo liberasse dalla dipendenza della cocaina. Come ricostruito dal “Sun”, in un video della durata di 22 minuti girato dal cugino di Nacho Vidal si vede l’attore porno nell’atto di somministrare al malcapitato fotografo questo estratto di veleno derivante dal rospo della specie “bufo alvarius”, noto per la presenza sulla sua schiena di ghiandole secernenti sostanze dagli effetti psichedelici.

Nacho Vidal arrestato per omicidio

Dopo soli 20 secondi di inalazione, mentre due aiutanti dell’attore porno partecipavano al rito propiziatorio suonavano tamburelli e campane, il fotografo Abad ha iniziato a contorcersi e a singhiozzare, fino a diventare blu. A quel punto è stato chiaro che qualcosa fosse andato storto: Vidal ha tentato allora di rianimare la vittima, praticandogli un massaggio cardiaco mentre dava indicazioni al cugino di chiamare l’ambulanza. Quando i soccorsi sono arrivati, però, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima. I fatti risalgono al 28 luglio 2019: dopo 11 mesi di indagine Nacho Vidal, il cugino e un dipendente sono stati arrestati con le accuse di omicidio colposo e crimini contro la salute pubblica. Sebbene siano tutti in regime di libertà provvisoria, adesso rischiano tutti 9 anni di carcere. Davanti ai magistrati il pornoattore ha negato di essere uno sciamano, ripetendo che la morte di Abad sarebbe stata un incidente. A rendere complicata la sua posizione è però quanto sostenuto dagli inquirenti, secondo cui i rituali avvenivano regolarmente, spacciati dallo stesso Vidal come pratiche da venivano eseguiti da lui regolarmente, in quanto li spacciava come pratiche dai benefici medici.

