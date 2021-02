Nada Bernardo, moglie Giovanni Allevi/ “Se amare ed essere amati è difficile..”

Pianista e manager del marito, lei è Nada Bernardo, la moglie di Giovanni Allevi questa sera sul palco di A grande richiesta (Minaccia bionda) su Rai1. L’artista con la sua voce e il suo piano è chiamato a rendere omaggio a Patty Pravo nel prime time della prima rete della tv pubblica ma, intanto, chi lo vede sul palco e lo segue da tempo, sa bene che dietro alla sua musica e alle sue scelte c’è una grande musa, la sua adorata moglie. Nada Bernardo, moglie di Giovanni Allevi, è anche lei pianista, nonché manager del marito, ma nonostante i suoi impegni e la loro vita frenetica, i due hanno sempre avuto modo di coltivare il loro rapporto e mettere al mondo anche due figli, che si chiamano Leonardo e Giorgio.

Nada Bernardo, moglie di Giovanni Allevi, chi è e che lavoro fa?

Inutile dire che Nada Bernardo, proprio come il marito Giovanni Allevi, è molto gelosa della sua vita privata. Entrambe persone molto riservate, non hanno mai dato modo a nessuno di interessarsi o introdursi nella loro vita privata né con il gossip e né con pettegolezzi vari e anche sui social i loro momenti famigliari sono centellinati per la gioia di chi li apprezza per la loro arte. Solo una volta Allevi si è un po’ sbottonato sulla sua vita privata spiegando in un’intervista a Famiglia Cristiana: “La mia famiglia è il mio rifugio, è la mia Itaca, spesso sono lontano per lavoro e mi accompagna durante la tournée un sottile senso di colpa che tutti i papà condividono. Il minimo che possa fare è dedicare loro alcune mie composizioni”. Siamo sicuri che la moglie e i suoi due figli apprezzano la sua arte e anche il suo modo di essere presente, nonostante tutto.



