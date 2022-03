Nadal: “Ho un dolore come un ago nel petto”/ “Sono preoccupato per la mia salute”

È arrivata una sconfitta per Rafael Nadal nell’atto conclusivo di Indian Wells: il celebre tennista spagnolo è stato battuto 3-6 5-7 dall’americano Taylor Fritz. Ma nel post-partita si è parlato soprattutto sulle condizioni del maiorchino, alle prese con qualche problema. È stato lo steso 35enne a spiegare alla stampa cosa sta attraversando in questi giorni…

Nella classica conferenza stampa post-finale, Rafael Nadal ha parlato di un problema al petto che gli impedisce di respirare: ha la sensazione di “avere un ago piantato nel corpo”. Il tennista ha rivelato di aver avvertito questo dolore al petto poco dopo la semifinale contro Alcarez e di non aver avuto il tempo necessario per indagare sulle cause. Ma non solo…

Nadal: “Ho un dolore come un ago nel petto”

Rafael Nadal non ha nascosto la sua preoccupazione per questo problema di salute, sottolineando di dover fare fronte a un dolore talmente acuto da causare giramenti di testa. Il 21 volte vincitore di un torneo dello Slam ha però tenuto a precisare di non cercare scuse per la sconfitta patita contro Fritz: “Ho perso contro un grande giocatore, che ha giocato in modo aggressivo ed è stato capace di convertire le sue chance a differenza mia”. “Bisogna dare credito a Taylor”, ha proseguito Rafa Nadal: “Non ero nelle condizioni per giocare normalmente, ma era una finale importante e ci ho provato: ho dato tutto ciò che potevo”. L’obiettivo del maiorchino è quello di tornare al 100% e la priorità va al suo stato di salute, il prossimo step sarà capire di cosa si tratti: “La cosa che mi preoccupa è sapere che tipo di problema sia, cosa devo fare per recuperare e quanto tempo sarà necessario”. Rafa Nadal ha poi voluto rendere omaggio al suo rivale, elogiato per qualità e potenzialità: “È un giocatore in grande crescita, con prospettive di entrare nella top ten: è stata una grande vittoria ed è un grande giorno per lui, gli auguro il meglio”.

