NADIA BENGALA/ Dal titolo di Miss Italia del 1988 all’addio allo show business

Nadia Bengala sarà ospite della puntata di “C’è tempo per” in onda su Rai 1 nel programma presentato da Anna Falchi e Beppe Convertini. Un modo per rievocare anche la sua elezione come quarantanovesima Miss Italia che avvenne nel 1988, quando aveva 26 anni. Sono trascorsi 32 anni dal trionfo che le ha cambiato la vita, anche se Nadia ha comunque vissuto una carriera nel mondo dello spettacolo caratterizzata da una grande discrezione, nonostante promettenti inizi non solo da modella, seguendo il successo in seguito alla vittoria di Miss Italia, ma anche come showgirl e attrice. A 55 anni, di Nadia Bengala si sono perdute un po’ le tracce nel mondo della televisione e l’apparizione nello show dell’ammiraglia Rai servirà anche a riannodare i fili del passato più recente della bella Nadia, che anche sui social non è stata molto presente, dopo aver gestito un profilo Instagram che è stato sostanzialmente abbandonato 3 anni fa.

NADIA BENGALA, LE APPARIZIONI NEI REALITY

Dopo aver trionfato a Miss Italia 1988, Nadia Bengala ha vissuto il suo debutto teatrale partecipando allo spettacolo “Costantino” di Daniela Eritrei. Dopodiché ha proseguito sulla strada della recitazione partecipando a due film per il cinema, “Pierino torna a scuola” e “Gli inaffidabili”, ed uno per la televisione che rievocava proprio il suo più importante successo, “Le ragazze di Miss Italia”. Per un suo ritorno in televisione è stato necessario attendere il 2004, su Rai 2, vedendola partecipare come opinionista al programma L’Italia sul 2, condotto da Milo Infante e Monica Leofreddi. Nel 2005 ha fatto parte del cast del reality show Ritorno al presente, condotto da Carlo Conti. Burrascosa però, e in maniera particolare, è stata la vita sentimentale di Nadia: l’ex Miss Italia ha confessato nelle interviste rilasciate nel corso degli anni di aver subito della violenza fisica e di essere stata picchiata da alcuni uomini con cui ha avuto a che fare: esperienze che l’hanno messa in crisi e allontanata dallo show business.



