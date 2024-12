Romina Power si racconta a Verissimo: “Ho avuto altri amori”

Romina Power ha aperto la domenica pomeriggio di ospiti a Verissimo, facendo tappa nel salotto di Silvia Toffanin su Canale Cinque e lasciandosi andare a curiose rivelazioni sul suo passato, soffermandosi anche sui sentimenti.

“Ho avuto una storia con un signore americano, lui era appassionato di motociclette, non mi ci vedevo, ho avuto alcune storie dopo Al Bano ma me ne sono guardata bene, posso raccontarlo ora per la prima volta, stavo negli Stati Uniti in una zona senza paparazzi, nessuno ci vedeva, ho vissuto tutto tranquillamente. Per mia figlia Ylenia non ho mai perso la speranza e mai la perderò, c’è sempre, io avevo appena 19 anni quando è nata, eravamo vicine come spirito e mentalità, solo che lei era molto più coraggiosa di me, viaggiava per il mondo da sola, da giovane non l’avrei mai fatto”.

Verissimo, Romina Power ricorda la figlia Ylenia

Riguardo alla sorella Ylenia scomparsa anni fa, Romina Power si è lasciata andare a toccanti retroscena: “Lei viveva male la fama dei genitori, per un po’ ha lavorato in tv, non le piaceva, la viveva male e non era la sua cosa, lei era una intellettuale, le mancava un esame per laurearsi, scriveva molto e lo faceva benissimo, ogni tanto penso se pubblicare il suo libro, non so se le farebbe piacere, era riservata, ribelle e coraggiosa, scriveva poesie ed era anticonvenzionale. Yari per un giorno non è riuscito a vederla, non ha trovato più la persona con cui confrontarsi, lei era un modello di donna per molti” le parole della cantante ed ex moglie di Al Bano nel programma di Canale Cinque.

Romina Power è stata poi raggiunta da Kabir Bedi, entrambi condividono il dolore riguardo alla scomparsa di un figlio, un’esperienza che ha accomunato i due artisti nel dramma.