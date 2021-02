Nadia Cocconcelli, moglie Angelo Sotgiu/ Pippo Baudo “li ha inventati lui!”

Pippo Baudo li ha inventati, questa è la verità. Anche nel caso di Nadia Cocconcelli e della sua lunga storia d’amore con Angelo Sotgiu de I Ricchi e Poveri c’è lo zampino del noto conduttore siciliano che nella sua vita ha dato il via a numerose carriere di vip e cantanti noti nel nostro Paese e adesso scopriamo che in passato, tra i suoi mille impegni, ha avuto anche modo di fare da cupido. Della loro vita insieme si sa davvero poco così come ci sono pochi dettagli anche su Nadia Cocconcelli che per tutti è semplicemente la moglie de uno dei componenti del noto gruppo italiano, la stessa che nel corso degli anni gli ha regalato due figli, Elena e Daniele. Ma come è iniziato il loro amore? Angelo Sotgiu lo ricordiamo legato da giovanissimo alla sua collega Angela Brambati ma nel 1982, difatti, sposò Nadia Cocconcelli,

Nadia Cocconcelli, moglie Angelo Sotgiu, chi è e cosa fa nella vita?

Sembra che all’epoca proprio Nadia Cocconcelli fu scelta da Pippo Baudo in veste di cantante e ballerina in coppia con la sua gemella, Antonella, e che insieme presero parte ad uno show itinerante all’interno del progetto Teatro Music Hall a cui presero parte anche i Ricchi e Poveri. Fu proprio in occasione di quell’evento che il marito la notò conquistandola e rimanendo a lungo il suo fidanzato fino a quando non decise di chiederle la mano. Da allora sono passati ormai quarant’anni visto che i due si sono detti sì nel 1982.



© RIPRODUZIONE RISERVATA