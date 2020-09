NADIA COCCONCELLI, MOGLIE ANGELO SOTGIU/ La conoscenza avvenuta grazie a Pippo Baudo

Si chiama Nadia Cocconcelli, la moglie di Angelo Sotgiu, uno dei quattro componenti dei Ricchi e Poveri che – in quanto tale – è stato sempre oggetto di attenzione da parte dei media con particolare riguardo alla sua vita privata. Anche adesso, nell’anno dell’acclamata reunion del gruppo, Angelo non cessa di far parlare di sé e della sua sfera più personale, che comunque è riuscito a tenere ben nascosta sin dai suoi esordi. Lo ricordiamo legato da giovanissimo alla sua collega Angela Brambati, un fidanzamento che ben presto si ruppe lasciando entrambi liberi di incontrare i rispettivi marito e moglie. Nel 1982, difatti, Angelo sposò Nadia Cocconcelli, donna pressoché sconosciuta al pubblico da cui ha avuto due figli, Elena e Daniele.

Nadia Cocconcelli è la moglie di Angelo Sotgiu

Della famiglia di Angelo Sotgiu e Nadia Cocconcelli non si sa praticamente niente. I due sono evidentemente restii a far trapelare notizie circa la loro vita e la loro relazione, così come sono bravi i figli – i già citati Elena e Daniele – a tenersi al riparo dai riflettori. Di Nadia si apprende solo che – da giovane – ha fatto una breve puntata nel mondo dello spettacolo, in qualità di cantante e ballerina insieme alla sua gemella Antonella. Le due vennero scelte da Pippo Baudo per far parte del progetto Teatro Music Hall, uno spettacolo itinerante in cui si esibirono anche i Ricchi e Poveri. Nadia e Antonella erano già comparse in tv, all’interno del programma Foto di gruppo, ma erano sempre rimaste piuttosto in disparte. Chi di sicuro notò Nadia fu proprio Sotgiu, che – dopo un lungo fidanzamento – le chiese finalmente di diventare sua moglie.



