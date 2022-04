Nadia, mamma di Nicolò Scalfi/ L’appello a La Pupa e il Secchione Show

Chi è Nadia, la mamma di Nicolò Scalfi?

Nadia, la mamma di Nicolò Scalfi, ha fatto un appello al programma “La pupa e il secchione show” per far rientrare in gara il figlio. Durante la nuova puntata del programma condotto da Barbara d’Urso su Italia 1, dopo le parole di Vera Miales che ha espressamente invitato la giuria del programma a riammettere in gara il campione di Caduta Libera, anche la mamma di Nicolò ha voluto lanciare un appello per far rientrare in gioco il figlio. Il motivo? Nicolò sarebbe stato penalizzato dal gossip e dal chiacchiericcio che ruota intorno alla vita privata della modella, compagna (?) di Amedeo Goria. L’appello di mamma Nadia arriva a pochissimi giorni dalle sue dichiarazioni rilasciate durante una puntata di Pomeriggio 5 da Barbara d’Urso.

La donna, senza girarci troppo intorno, ha dichiarato di non seguire molto il figlio in questa nuova avventura televisiva: “non guardo queste trasmissioni, con tutto il rispetto”.

La mamma di Nicolò Scalfi: “non è innamorato di Vera Miales”

Non solo, Nadia, la mamma di Nicolò Scalfi, ha anche parlato del legame che si è creato a La Pupa e il Secchione Show. Barbara d’Urso le ha fatto notare che tra i due c’è dell’attrazione fisica, ma la mamma ha prontamente replicato: “io conosco bene mio figlio e lui è molto difficile a innamorarsi. Non è amore, lui è un uomo, sono gli ormoni. Vorrei vedere ad avere una bella ragazza così a dormirgli vicino…. Vera è una donna bellissima ma come lo sono tutte le altre ragazze, è anche molto dolce…”.

Per mamma Nadia tra il figlio Nicolò Scalfi e Vera Miales c’è solo un’amicizia e difende la pupa anche dagli attacchi di Guenda Goria a cui ha detto: “lavoro in un ricovero e Amedeo Goria non mi sembra che abbia bisogno di una badante, può stare tranquilla!”. Che dire la mamma di Nicolò pur non essendo incline al mondo della tv ha dato delle risposto pungenti che faranno discutere.

