Nadia Rinaldi arrestata per detenzione di stupefacenti nel 1998/ “Profondo strazio”

Nadia Rinaldi arrestata nel 1998 per detenzione di sostanze stupefacenti

Nadia Rinaldi, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nel 1998 è stata arrestata per detenzione di sostanze stupefacenti e condannata a 1 anni e 8 mesi di carcere. Come riportano le cronache del 1998, l’attrice era stata arrestata a Roma dai carabinieri del Gruppo di Bracciano: nella sua casa i militari dell’Arma avevano trovato 1 kg e 100 grammi di cocaina, custoditi in una scatola da scarpe. La Rinaldi era stata fermata all’uscita di un locale della capitale. Una notte a Rebibbia, poi, subito, gli arresti domiliari. Durante l’interrogatorio, come riporta Repubblica, aveva detto: “Quella scatola me l’ ha data un amico, non sapevo neanche cosa ci fosse dentro… Quando me ne sono accorta ho provato a restituirgliela ma non l’ho più trovato”. I carabinieri erano arrivati alla Rinaldi a conclusione di un’indagine antidroga nella zona del lago di Bracciano.

Nadia Rinaldi: “Non ho ancora elaborato quella storia”

Nadia Rinaldi è tornata a parlare del suo arresto dopo la sua partecipazione all’Isola dei famosi 2018, edizione segnata dalle accuse mosse da Eva Hunger sul presunto consumo di marijuana da parte di Francesco Monte. “Io non ho visto Monte fumare all’Isola dei Famosi e se anche l’avessi visto, dopo quello che ho vissuto sulla mia pelle vent’anni fa, mi farei gli affari miei”, ha detto l’attrice al settimanale Oggi. Sulle pagine del settimanale la Rinaldi ha ricordato il suo arresto e la condanna a 1 anni e 8 mesi di carcere per detenzione di sostanze stupefacenti nel 1998: “Non ho ancora elaborato quella storia e per rispetto dei miei figli continuo a tenermela dentro perché non voglio mostrare loro quanto profondo sia il mio strazio. Ma fa male dover riparlare di argomenti che mi hanno stravolto l’esistenza, che mi hanno messa in ginocchio proprio quando speravo di potermeli lasciare alle spalle”.

