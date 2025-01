Nadia Rinaldi è un’attrice e showgirl che sarà protagonista nel weekend nella trasmissione Storie di Donne al Bivio, programma dove la donna si confesserà e racconterà alcuni aneddoti sulla vita privata e sulla sua carriera nel corso di questi anni. Si tratta di un’attrice nota nel mondo della tv e del teatro, andiamo a vedere davvero chi è Nadia.

Nadia Rinaldi nasce a Roma il 13 Settembre 1967 e si forma nel laboratorio di Gigi Proietti, e debutta proprio sotto la sua regia nella commedia Liolà. Negli anni lavora con diversi bravi registi del settore Enrico Lamanna, Giorgio Strehler e Gianfelice Imparato. Diventa famosa nel 1991 però, protagonista in un film con Christian De Sica, Faccione. Negli anni la vedremo a più riprese in commedie del Cinepanettone.

La vediamo in film natalizi ma non solo in quanto apprezziamo la donna anche in Commedie e prende parte ad un film di Dario Argento, ‘Il Fantasma dell’Opera’. Negli anni si fa conoscere anche nel mondo della tv, prende parte alla 1 stagione di Un Medico in Famiglia e partecipa anche a dei Reality, nel 2004 partecipa a La Talpa e nel 2012 la vediamo protagonista all’Isola dei Famosi.

“Ho vissuto la sindrome dell’abbandono”: Nadia Rinaldi ricorda la morte del padre

Nadia Rinaldi perde il padre molto presto e questo dolore la perseguiterà per tutta la sua vita. La donna ha raccontato a Pierluigi Diaco: “A 30 anni ho vissuto la sindrome dell’abbandono quando ho perso mio padre, morto a 56 anni. In quel periodo mi sono sentita molto sola”, ha svelato la donna.

Nadia Rinaldi ha avuto due mariti, Ernesto Ascione nel 2003 e dopo il divorzio ha avuto un’altra storia con Francesco Toraldo, sposato nel 2010. Da questa relazione ha avuto una bambina, Francesca Romana Toraldo; la donna aveva già avuto un figlio nel 2000, Riccardo, nato dalla storia con il regista Mauro Mandolini. Una triste vicenda che ha visto protagonista la donna riguarda il suo arresto per detenzione di droga.

La donna ha raccontato a Pierluigi Diaco: “Era il 1998, mi hanno arrestato mentre stavo tornando a casa” e in una scatola di scarpe dentro casa sua viene rinvenuto un chilo di cocaina. Per diverso tempo Nadia si è definita estranea totalmente alla vicenda, ma a Bella Ma ha raccontato: “L’accusa è stata detenzione, hanno lasciato una cosa in casa mia e non sapevo che fosse, lo giuro ancora oggi. La cosa brutta è stato l’arresto e l’isolamento”. Nadia ha raccontato che anche dopo i pregiudizi più volte l’hanno ferita enormemente.