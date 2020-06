Nadia Rinaldi/ “Fare un altro reality? Sì, ma non voglio finire in un tritacarne”

Nadia Rinaldi si dice pronta a tornare in scena, sia che si tratti di cinema, sia che si parli di Tv. Lo conferma in diretta nel digital space di RTL 102.5 condotto da Francesco Fredella su Viaradio Autostrade per l’Italia, in una chiacchierata che tocca anche l’argomento reality. Nadia Rinaldi, che è stata una delle grandi protagoniste dell’edizione del 2018 dell’Isola dei Famosi, potrebbe infatti mettersi alla prova in un altro reality che sia però qualcosa di “costruttivo”. “Visti gli acciacchi che ho ultimamente me ne guarderei bene delle imprese eroiche... – ironizza l’attrice alla domanda di Fredella, poi però chiarisce – Mi piacerebbe qualcosa di costruttivo che non si limiti soltanto a smembrare il personaggio e a metterlo nel tritacarne, non mi dispiacerebbe”.

Nadia Rinaldi, si ad un reality ma “bisogna mantenere un po’ di dignità”

Nadia Rinaldi è pronta, dunque, a mettersi alla prova “anche perché noi facciamo questo mestiere e se tante categorie sono un po’ ferme è normale che dobbiamo accettare anche altre proposte.” ammette la grande sincerità che da sempre la contraddistingue. Tuttavia non è disposta a mettersi “totalmente a nudo”, dunque nel mezzo di un tritacarne mediatico. Secondo l’attrice infatti bisogna sempre mantenere “Un po’ di dignità… un alone di mistero il personaggio dovrebbe mantenerlo.” tiene a sottolineare. Le grandi soddisfazioni per l’attrice arrivano però anche da suo figlio, Riccardo Mandolini, tra i protagonisti della serie Tv di grande successo targata Netflix “Baby”. “Sono molto fiera di lui” confessa infatti, ricordando che lo ritroveremo presto nella terza ed ultima stagione.



