Nadia Toffa/ Mamma Margherita racconta: “L’ultima notte le ho detto vola amore mio”

GLI ULTIMI PENSIERI DI NADIA TOFFA

Nadia Toffa è ancora nel cuore e nella mente di tutti noi. In molti hanno capito il suo messaggio e provano a seguire il suo esempio mentre tanti altri sono ancora increduli davanti a quello che è successo. Purtroppo la malattia ha vinto ma Nadia Toffa è ancora viva per tutti quelli che l’hanno conosciuta o semplicemente seguita in tv. Al suo fianco ci sono stati gli affetti più veri e sinceri quelli che lei stessa ha rivelato “si contavano sulle dita di una mano o quasi” e tra questi c’era mamma Margherita. Proprio lei ha rivelato di aver messo insieme gli ultimi pensieri di Nadia Toffa, quelli che lei stessa si appuntava la notte e poi faceva leggere alla madre chiedendo il suo pensiero. Al settimanale Grazia mamma Margherita racconta: “Tutte le mattine ci svegliavamo e facevamo colazione insieme. Lei amava i datteri, le mandorle e lo yogurt agli agrumi. Sedute sul divano mi leggeva le frasi che aveva scritto, magari durante la notte. Mi chiedeva cosa ne pensassi. Erano tutti capitoli bellissimi, anche quelli più difficili”.

LE PAROLE DI MAMMA MARGHERITA A NADIA PRIMA DELLA MORTE

Il passaggio più difficile e intenso, però, è quello che lega Nadia Toffa, la madre e la loro ultima notte insieme. Mamma Margherita ha vissuto con lei quest’ultimo periodo senza mai lasciare la figlia e sembra che proprio questo legame, la paura della sofferenza dei suoi genitori, abbia tenuto Nadia legata alla vita più di quanto i medici le avevano dato prima della sua morte. La prova arriva dal racconto della madre di Nadia Toffa che svela: “L’ultima notte ho preso forza e le ho detto: ‘Vola amore mio’ e lei l’ha fatto”. Proprio dietro il “permesso” della madre, la conduttrice e giornalista si è finalmente arresa smettendo la sua lunga battaglia.

