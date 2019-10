Nadia Toffa video, oggi la seconda parte?/ Le Iene dopo la sorpresa: “Grazie ancora”

La nuova stagione de “Le Iene” è ripartita con il ricordo di Nadia Toffa. La prima puntata si è aperta infatti con l’omaggio alla giornalista morta all’età di 40 anni. Dopo l’ingresso di tutte le Iene, Alessia Marcuzzi ha preso la parola e salutato la conduttrice e inviata con un discorso molto commovente. Ma ancor più emozionante è il video inedito di 20 minuti che è stato trasmesso. Nadia Toffa lo ha scelto e pensato come saluto per tutte le persone che le hanno voluto bene, e gliene vogliono tuttora. È nato in un giorno di dicembre, quando la giornalista decise di chiamare alcuni suoi colleghi per una sorpresa. Quel filmato si è trasformato in un ricordo commovente e intenso, un video testamento ma soprattutto una lezione di vita da chi ha duramente lottato contro il cancro proprio per non morire. «Non è il quanto vivi, ma come vivi. Io sto facendo il possibile per ritardare la mia morte. Vedremo quanto tempo avrò ancora, ma non credo molto», aveva detto in quel video mandato in onda dalla trasmissione. I fan ora si chiedono se e quando il programma manderà in onda la seconda parte, quella con gli incontri. Magari oggi o nelle prossime puntate.

NADIA TOFFA VIDEO, OGGI LA SECONDA PARTE?

In quel video inedito c’è tutta Nadia Toffa. In primi il suo sorriso, quello che non l’ha lasciata neppure dopo aver scoperto di avere il cancro al cervello. Ci sono anche il coraggio e la forza con cui ha combattuto la malattia, ma anche tutto quello che ha imparato nei suoi ultimi mesi di vita. Ma quel video è anche il suo ultimo progetto. «La sorpresa è questa, io vorrei incontrare amici, persone care, persone che hanno lasciato il segno in questa mia vita, amici, parenti, colleghi, persone che hanno lasciato un segno, che mi sono state vicine in questo ultimo anno che è stato tremendo, persone che contano davvero». Quello di Nadia Toffa è un video messaggio che tocca il cuore, anche perché ripercorre alcuni episodi della sua vita e dell’ultimo periodo terribile culminato purtroppo con la sua morte. «Io spero di avere più tempo possibile, sto facendo tutte le cure, il problema è che continua a tornare questo tumore». “Le Iene” hanno pubblicato anche online il video con un messaggio: «Grazie ancora una volta Nadia. Ancora una volta e ancora di più: niente per noi sarà più come prima».





