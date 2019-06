Nadia Toffa, stanca e provata sui social/ Foto “Riposo e fisioterapia”, fan allarmati

Come sta Nadia Toffa? È questa la domanda che molti fan si sono posti nelle ultime ore, di fronte al post da lei pubblicato su Instagram. L’inviata e conduttrice de Le Iene di tanto in tanto torna a salutare i suoi tantissimi sostenitori con uno scatto sui social e una frase per loro, ed è quello che è accaduto proprio nelle ultime ore. “Buongiorno adorati miei. Oggi riposo poi fisioterapia e voi cosa combinate di bello?” scrive la Toffa, accanto ad uno scatto che la vede come sempre provvista del suo bel sorriso ma palesemente provata e stanca in volto. Un dettaglio che non sfugge ai follower che, tra un saluto e l’altro, palesano la propria preoccupazione. “Stai lottando come una guerriera, siamo tutti con te”, scrive una fan; “Ti trovo stanca Nadia ma sei fortissima, Non mollare” si augura un’altra.

NADIA TOFFA, COME STA? RINCUORA I FAN SU INSTAGRAM

Nadia Toffa è tornata a salutare i suoi fan sui social. La Iene mancava in effetti da un po’ sia da Instagram che dai palcoscenici televisivi. Per rincuorare i fan che si sono preoccupati della sua assenza, ha allora deciso di tornare a dedicare un po’ del suo tempo al pubblico che continua ad esserle accanto in questa battaglia per la vita. Nadia infatti continua nelle estenuanti terapie alle quali si sta sottoponendo ormai da diversi mesi e che inevitabilmente stancano fisico e mente. Nonostante le palesi difficoltà apportate dalla malattia, Nadia però non perde mai il suo sorriso, fonte di forza per tantissime persone che la seguono e che combattono la medesima battaglia.

Visualizza questo post su Instagram Buongiorno adorati miei. Oggi riposo poi fisioterapia e voi cosa combinate di bello?❤️ Un post condiviso da nadia toffa (@nadiatoffa) in data: 6 Giu 2019 alle ore 3:33 PDT





