Ancora oggi è intenso il dolore, il vuoto lasciato da Nadia Toffa; la sua scomparsa a causa della malattia ha destato la tristezza non solo della sua famiglia ma di un numero smisurato di appassionati, addetti ai lavori. A 3 anni dalla sua scomparsa il ricordo è vivido, quasi percepibile, soprattutto grazie ai genitori che senza sosta portano avanti tutti i suoi desideri e progetti. Nello studio di Domenica In è intervenuta oggi sua mamma Margherita Rebuffoni proprio per raccontare come sta portando avanti ogni singola volontà di sua figlia Nadia Toffa.

“In questi 3 anni ho fatto tutto ciò che mi aveva chiesto Nadia, ho dato vita ad una fondazione che poi è diventata una Onlus a supporto della ricerca su tutti i tipi di tumore. Lei mi ha chiesto di pensare anche agli ultimi, a chi non ha voce; raccogliamo fondi per questa fondazione”. Queste le parole di Margherita Rebuffoni – mamma di Nadia Toffa – sempre toccante nel raccontare l’ex inviata de Le Iene scomparsa 3 anni fa a causa della malattia. “E’ un impegno che ci dà forza, ci rasserena; le persone che incontriamo io e mio marito ci caricano di energia. Faremo sempre di tutto per portare avanti quello che voleva mia figlia Nadia, mi ha lasciato scritto tutto. Mi disse: ‘Se ci sarò lo faremo insieme, se non ci sarò non devi piangere ma devi fare tutto quello che avremmo potuto fare insieme’”.

Le parole della mamma di Nadia Toffa – Margherita Rebuffoni – toccano il cuore, soprattutto quando racconta le emozioni che ancora oggi prova nel rivederla nei suoi molteplici impegni. “Lei era sempre felice, solare, andare a rivedere le cose fatte da lei non mi rattrista perchè qualsiasi cosa facesse aveva sempre il sorriso… Anche a casa era sempre allegra e solare, sempre di corsa”. La donna ha poi aggiunto: “Io la sento vicino, la sento che mi abbraccia; a volte la notte mi sveglio con la certezza di sentirla vicino a me e mi sento davvero felice”.