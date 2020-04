Naike Rivelli confessione choc “Pechino Express una farsa”/ Il vincitore si sa subito

Accuse pesanti da parte di Naike Rivelli nei confronti del famoso programma televisivo Pechino Express. Secondo l’ex concorrente il game adventure di Raidue sarebbe “costruito e calcolato” a tavolino. Una stoccata pubblica che punge direttamente il conduttore Costantino della Gherardesca, che per la figlia di Ornella Muti starebbe portando avanti una trasmissione truccata, falsa e calcolata. L’attrice ha preso parte all’edizione di Pechino Express 2015, giocando insieme al fratello minore Andrea Fachinetti. La sua avventura è poi terminata con il ritiro per un presunto malore, anche se le ultime dichiarazioni di Naike Rivelli sembrano voler mettere in dubbio ogni cosa: “Pechino Express è finto e truccato come tutto il resto in Italia. Non esiste reality più costruito e calcolato”, le sue parole su Instagram.

Naike Rivelli vs Pechino Express: “Trasmissione poco educativa e piena di raccomandati”

Il fatto che il reality non venga girato in tempo reale è un grosso punto debole per l’ex concorrente, che rincara la dose senza esitare: “Io ad un certo punto mi sono arresa e ho detto basta. Mi sono dissociata da una televisione italiana corrotta, finta, costruita, manipolata e poco educativa, piena di raccomandati e vincitori di reality già decisi nei contratti. Si sa già tutto dall’inizio“. Chissà se i vertici del programma decideranno di replicare a Naike Rivelli, visto che la showgirl ha pesantemente alzato i toni con ulteriori accuse: “Gli altri concorrenti dei reality diventano carne da macello, sono quelli che invece, ignari, pensano di giocare sul serio.. quelli più penalizzati e presi per il c** dalla produzione. Ne so qualcosa..”, ha concluso.



