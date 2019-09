NAIROBI CROLLA SCUOLA/ Kenya, morti 7 bambini, altri intrappolati sotto le macerie

Tragedia nella capitale del Kenya, Nairobi. Una scuola elementare è crollata su se stessa, uccidendo sette bambini, secondo i primi riscontri, ferendone una sessantina, mentre almeno una decina di piccoli sono ancora intrappolati sotto alle macerie. Non si conoscono le loro condizioni. Si tratta della Precious Talent Top School dove i genitori degli studenti sono accorsi scioccati da quanto accaduto e in evidente stato di apprensione. Non si conoscono al momento i motivi del crollo, ma l’edificio era fatto di legno e metallo, non certo una costruzione affidabile da quanto si vede dalle foto. Secondo il direttore della scuola, Moses Ndirangu la colpa di quanto accaduto sarebbe da attribuire aii lavori in corso in una tubatura del sistema fognario nei pressi della scuola. Secondo il suo parere, gli scavi hanno indebolito le fondamenta della struttura.

IL CROLLO AL MOMENTO DELL’INGRESSO DEI BAMBINI

L’episodio si è verificato alle 7 e 30 del mattino, proprio quando i bambini stavano entrando. Un’ora prima e nessuno sarebbe finito sotto le macerie. Infatti i responsabili della scuola non sono in grado di dire quanti studenti fossero già entrati a scuola. Un portavoce del governo ha fatto sapere che si prenderanno cura di tutte le spese dei familiari delle vittime e dei feriti. La scuola, è stato detto ancora, resterà chiusa per tutta la settimana in modo da indagare sul crollo e mettere al sicuro la parte ancora in piedi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA