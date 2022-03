Nancy Brilli e Chiara Noschese/ Ex mariti e compagno: da Massimo Ghini a Roy De Vita

Nancy Brilli e Chiara Noschese sono le ospiti di Amadeus nella nuova puntata de I Soliti Ignoti. Le due attrici si preparano a mettersi in gioco nel tentare di individuare il parente misterioso di questa serata e aggiudicarsi il montepremi da poter poi devolvere in beneficenza. Le due attrici saranno in scena con Manola, una pièce scritta da Margaret Mazzantini e diretta da Leo Muscato, dall’1 al 3 aprile.

EX MARITI NANCY BRILLI E ROY DE VITA/ “C’era attrazione ma si litigava troppo”

Parlando di vita privata, Chiara Noschese è sicuramente una donna molto riservata. Lo è al punto tale che, ad oggi, è difficile dire che la regista e attrice sia sentimentalmente impegnata. Non sappiamo, dunque, se ci sia un compagno nella sua vita, né se abbia avuto figli. La Noschese, infatti, rifugia le interviste, soprattutto quando si toccano argomenti privati.

Nancy Brilli/ “Di mia madre non ricordo nulla, son stata autolesionista a lungo poi…”

Nancy Brilli, dagli ex mariti all’ultimo compagno

Ben più nota è sicuramente la vita privata di Nancy Brilli. La celebre attrice ha sposato nel 1987 Massimo Ghini. Dopo il primo incontro sul set di Due fratelli, miniserie televisiva di Alberto Lattuada, i due si sono innamorati e sono poi convolati a nozze. Il matrimonio è però finito tre anni dopo. Dal 1991 al 1994 ha poi avuto una relazione con Ivano Fossati. Tre anni dopo Nancy si è risposata con Luca Manfredi e da lui, nel 2000, ha avuto un figlio, Francesco. Anche questo amore è però destinato a finire circa due anni dopo la nascita del bambino. La Brilli ha successivamente avuto una relazione di 15 anni con il chirurgo estetico Roy De Vita. Oggi l’attrice confessa di essere single.

LEGGI ANCHE:

Tumore dell’ovaio ed endometriosi, malattie di Nancy Brilli/ "Mio figlio un miracolo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA