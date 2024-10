Francesco Manfredi è il figlio di Nancy Brilli e assomiglia tantissimo alla mamma. Capelli biondo cenere e occhi azzurro, Francesco Manfredi è nato dal matrimonio tra l’attrice e l’ex marito Luca Manfredi. Un figlio tanto voluto dall’attrice e di cui parla spesso sia durante le interviste che sui social. “Mio figlio? Sono fiera dell’uomo che sta diventando” – ha confessato l’attrice dalla pagine del settimanale Chi rivelando anche che proprio il figlio Francesco è la sua bussola quando le incertezze della vita tendono a spostare la sua attenzione.

Chi sono i genitori di Nancy Brilli/ "Ho perso mia madre quando ero piccola. Mio padre c'era ma..."

Il figlio di Nancy Brilli ha deciso di non seguire le orme dei genitori; nessuna carriera nel mondo dello spettacolo o della recitazione, ma una predilezione per il fashion e la moda. Il figlio d’arte, infatti, si è iscritto al corso di laurea triennale in Fashion Business Communication & Media presso l’Istituto Marangoni di Londra andando così a vivere lontano dalla mamma.

Nancy Brilli è fidanzata?/ L'attrice alimenta il gossip: "Avevo chiuso ma ora qualcosa bolle in pentola"

Nancy Brilli: “mio figlio Francesco Manfredi mi manca, ma deve seguire la sua strada”

“Mi manca ma è giusto così. Mi fa felice vederlo seguire la sua strada” – ha detto Nancy Brilli dalle pagine del settimanale Oggi parlando del figlio Francesco Manfredi che vive a Londra. Tra i due c’è un bellissimo rapporto, anche se appena sono liberi si ritrovano ed ogni anno organizzano una vacanza insieme; una sorta di rito a cui l’attrice non può fare a meno. La scelta del figlio di non lavorare nel mondo del cinema è stata accolta con grande serenità dall’attrice che ha commentato: “non vuole seguire il mestiere di famiglia. Basta che sia felice”.

Luca Manfredi, ex marito Nancy Brilli: perchè si sono lasciati?/ "Se ci fosse stato più dialogo tra noi..."

Parlando, invece, d’amore, Nancy Brilli non nasconde di essere gelosa del figlio Francesco e della fidanzata Benedetta che ha avuto il suo lasciapassare. “Mi piace molto stare con loro, sono una bella coppia” – ha detto la Brilli che parlando del rapporto con il figlio ha precisato di non essere sua amica, ma di essere complici e confidenti. Anche il figlio Francesco, dalle pagine del settimanale Gente, ha detto di essere molto protettivo verso la mamma: “mi sono sempre sentito in dovere di occuparmi di lei, anche quando ero bambino. E sono molto attento a tutto”.