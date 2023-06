Nancy Maamari, chi è la moglie di Danny Quinn/ La loro storia d’amore e la figlia Luna

Danny Quinn: la storia d’amore con la moglie Nancy Maamari

Oggi pomeriggio il salotto di Serena Bortone accoglierà Danny Quinn. Il giovane attore sarà ospite di Oggi è un altro giorno, nel programma pomeridiano in onda su Ra1, per parlare della sua vita e della sua carriera e per ricordare l’adorato papà, Anthony Quinn. In un’intima intervista rilasciata pochi giorni fa al Corriere della Sera, l’attore aveva ricordato la figura paterna, la sua severità e la sua disciplina, ma anche la sua generosità, la sua cultura e il suo spiccato senso dell’umorismo.

Ma nel corso dell’intervista il figlio del divo cinematografico ha anche brevemente sfiorato la sua vita privata, sempre piuttosto riservata. Danny Quinn sappiamo infatti che è sposato con una donna di nome Nancy Maamari, di origini libanesi. Nelle poche informazioni a disposizione sul conto della sua dolce metà, sappiamo che ha condotto un programma a Beirut. Il loro sogno d’amore, inoltre, avrebbe avuto inizio e spiccato il volo in Sardegna, dove la coppia si conobbe e si incontrò per la prima volta.

Danny Quinn: la storia d’amore con Nancy Maamari e la figlia Luna

Danny Quinn e Nancy Maamari vivono una romantica storia d’amore lontana dai riflettori. Le poche informazioni sul loro conto le ricaviamo dalle brevi dichiarazioni dell’attore nell’intervista al Corriere della Sera, in cui ha svelato di essere padre di una bambina di nome Luna. Ha poi precisato che, perlomeno per il momento, non ci sarebbe alcun desiderio di diventare nuovamente padre, dopo la nascita della primogenita. «No, grazie al cielo! È già tanto se ne ho avuto una“, ha esclamato ironico.

Oltre alla carriera nel cinema e ad alcuni progetti futuri, le attenzioni di Danny Quinn sono incentrate perlopiù sulla sua famiglia e sulla crescita di sua figlia.











