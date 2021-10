Nancy “Naney” Calvo/ Eliminata da Bake Off Italia 2021 per colpa del cioccolato

Nancy Calvo, conosciuta con il soprannome di “Naney”, è una delle concorrenti della nona edizione di Bake Off Italia, in onda questa sera su Real Time. Argentina di origine, Naney vive da anni a Gradisca d’Isonzo, in Friuli-Venezia Giulia, dove si è trasferita per amore: “In Argentina mi sono sposata con un italiano, ma per mancanza di lavoro siamo venuti in Italia. Ma qui le cose non sono andate bene… lui via e io da un’altra parte”, ha raccontato nel suo video di presentazione. Poi ha conosciuto Paolo, suo marito, e con lui ha iniziato una vita nuova. Naney, 53 anni, ama i colori ed è appassionata di cucito e di balli argentini. La sua passione per la pasticceria è nata proprio guardando Bake Off. Il suo giudice preferito è Ernst Knam. Le piace preparare dolci per il piacere di regalare una gioia agli altri.

Naney Calvo: la sua avventura a Bake Off Italia

Naney Calvo ha raccontato sui social la sua esperienza a Bake Off Italia: “Credi nei tuoi sogni, non importa quanto possano sembrare impossibili”, ha scritto su Instagram pubblicando la prima foto nei camerini del cooking show. Al primo giorno di messa in onda ha annunciato: “Oggi inizia una nuova edizione di Bake Off Italia. Detto e extra detto che ci tenevo e ci provavo da alcuni anni. Mi sono divertita tantissimo e sono sicura che vi divertirete anche voi!”. Il percorso di Naney è stato fin da subito in salita, la simpatica argentina ha infatti rischiato di uscire alla prima puntata, come ha ricordato quando ha conquistato la stella blu dopo la seconda puntata. Purtroppo l’avventura di Naney a Bake Off Italia non andrà oltre la quinta puntata, interamente dedicata al cioccolato: è lei infatti l’eliminata di questa sera.

