Nancy Pelosi da parrucchiere senza mascherina/ La dem contro Trump per stesso motivo

Nancy Pelosi nella bufera. La speaker della Camera, volto di punta dei democratici, è stata pizzicata senza mascherina all’interno di un parrucchiere a San Francisco. Le immagini delle telecamere a circuito chiuso del negozio sono state pubblicate da Fox News e la dem è stata travolta dalle polemiche. È stata lei a criticare ferocemente il presidente Donald Trump per aver organizzato un comizio senza il giusto rispetto della misura di sicurezza, senza dimenticare che è stata proprio la Pelosi ad imporre l’utilizzo della mascherina alla Camera. Un portavoce ha affermato che la speaker non si era resa conto di infrangere le misure di sicurezza, anche se le immagini parlano chiaro: il dipendente dell’eSalon che la accompagnava indossava il dispositivo di sicurezza. Immediata la presa di posizione di Donald Trump, che ha ritwittato alcuni commenti contro l’esponente dem.

NANCY PELOSI SENZA MASCHERINA DAL PARRUCCHIERE: IL VIDEO

Fox News ha contattato la proprietaria del salone, Erica Kious, che non ha usato mezzi termini: «L’appuntamento è stato fissato dall’assistente di Nancy Pelosi, ha contattato un parrucchiere indipendente che prende in affitto le postazioni del suo negozio. È stato uno schiaffo in faccia: lei può fare le sue cose, mentre nessun altro può andare. Io stessa non posso lavorare». Insomma, la campagna elettorale prosegue senza esclusione di colpi e sono in molti a ricordare le posizioni intransigente della speaker in tema di sicurezza. BBC spiega infatti che la Pelosi ha spesso citato le linee guida dei Center for Disease Control per il controllo dell’epidemia da coronavirus, invocando l’utilizzo del dispositivo di protezione in pubblico, specialmente quando le misure di distanziamento sono difficili da rispettare…





