Nando Colelli: “divento papà. basta col porno”/ “Sposerò la mia compagna Sara”

Dopo aver partecipato al Grande Fratello ed essere diventato un attore di film per adulti, Nando Colelli ha cambiato ancora una volta la sua vita. L’ex gieffino, infatti, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Novella 2000, racconta di aver detto addio al mondo dello spettacolo e di condurre una vita semplice e serena a Pomezia. Fidanzato da un anno con Sara, Nando diventerà presto papà per la prima volta. “Da un anno sono fidanzato con Sara, una donna che amo alla follia. Viviamo a Pomezia e da sette mesi aspettiamo un bebè. Stiamo vivendo una vera e propria favola”, ha raccontato Colelli che, tra pochi mesi diventerà papà di Riccardo. Nei progetti della coppia c’è anche il matrimonio: “Ci sono tutti presupposti. Non appena sarà nato il nostro Riccardo si vedrà. Credo di aver trovato proprio la persona giusta”, ha aggiunto.

NANDO COLELLI: “ECCO PERCHE’ HO LASCIATO IL PORNO”

Dopo l’esperienza nella casa del Grande Fratello, Nando Colelli aveva deciso di tuffarsi nel mondo del cinema per adulti. La sua carriera sembrava ben avviata, ma improvvisamente ha deciso di lasciare tutti. A spiegare i motivi di tale scelta è stato lo stesso Nando. “Purtroppo in quel mondo ormai si piange miseria. Anni fa si poteva diventare ricchi, ora non più. Dovevo trasferirmi a Praga per poter emergere, ma non me la sono sentita. Troppe spese, troppi lmpegmi”, ha raccontato a Novella 2000. Oggi Nando lavora come verniciatore di infissi e persiane durante la settimana. Nel weekend, poi, cerca di portare a casa qualche soldo in più lavorando come cuoco in uno stabilimento balneare a Nettuno. “Mi do molto da fare anche per il bene del bimbo che sta per nascere. Vorrei dagli il meglio, visto che mio padre non c’è mai stato e so cosa significa la mancanza di un genitore”, ha concluso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA