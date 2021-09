Naomi Baby, fidanzata di Capo Plaza/ Di nuovo insieme dopo la rottura?

Naomi Baby è la fidanzata del giovanissimo rapper Capo Plaza. I due stanno insieme prima che Luca D’Orso, questo il vero nome dell’artista, diventasse famoso. “Vivo con la mia ragazza: si chiama Naomi, è di Milano e ha 19 anni. Ci siamo conosciuti sui social, era una mia fan. Naomi lavora con me, cura i miei outfit”, aveva raccontato il rapper nel 2019 a Vanity Fair. Poco dopo i due si erano lasciati, molto probabilmente per un’altra ragazza. A marzo 2021, però, Social Boom ha annunciato il ritorno di fiamma tra Capo Plaza e Naomi Baby: il rapper ha confermato pubblicando una storia su Instagram insieme alla ragazza. L’ultima foto della coppia risale ad aprile 2021: quando Naomi ha pubblicato su Instagram alcune foto della loro vacanza a Tenerife. I due stanno ancora insieme?

Capo Plaza: la famiglia e la fidanzata Naomi Baby

Capo Plaza è molto legata alla sua famiglia, anche se all’inizio non hanno creato subito nel potenziale della sua musica: “Col tempo sia mia madre che mia sorella e mio padre sono diventati miei fan ed alleati. Allora combinavo spesso guai e dunque era lecito preoccuparsi se tuo figlio ti diceva che voleva fare il rapper. Mi sono conquistato la loro fiducia col tempo”, ha raccontato alla rivista Hey Jude. Un altro percorso, invece, per quanto riguarda le amicizie: “Tanti pezzi li ho persi per strada, tanti altri sono arrivati dopo. Non ti sto a raccontare a chi mi riferisco ma è evidente che le cose cambiano molto velocemente quando diventi noto. A Milano ho trovato una seconda famiglia in zona 8”.

