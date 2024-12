Ivana Spagna e l’aborto subito nel 1997: “È successo dopo aver fatto quattro serate consecutive”

La vita privata di Ivana Spagna è stata ricca di momenti difficili. Nel corso delle varie interviste che l’hanno vista protagonista negli ultimi anni, la cantante ha ammesso di aver affrontato molti drammi e di aver anche tentato il suicidio. Tra i momenti più bui della sua vita c’è sicuramente l’aborto subito nel 1997. Anche nel corso della sua recente intervista a Belve, Ivana Spagna ha ricordato quel momento con dolore, pur ammettendo che all’inizio non voleva quel figlio.

Quel bambino di cui era in attesa sarebbe nato, secondo la cantante, in una famiglia non idilliaca come, invece, l’aveva sempre sognata: “piena di amore”. È per questo che iniziò a fare ginnastica tutti i giorni “perché non lo volevo”, ha rivelato. Poi qualcosa è cambiato e Ivana Spagna ha iniziato ad affezionarsi al bambino, fino a quando qualcosa non ha stravolto tutto: “Poi, ho fatto quattro serate consecutive e lì è successo il patatrac (ha avuto un’emorragia, ndr), non ho detto niente perché volevo tenerlo, ma dopo due giorni ho dovuto fare l’operazione. Non volevo farla perché mi ero affezionata a lui.” ha raccontato.

Ivana Spagna ha tentato il suicidio: “Cosa mi ha salvata dalla morte”

Tra i drammi vissuti nella sua vita, come accennato all’inizio dell’articolo, Ivana Spagna ha vissuto anche un tentato suicidio. Per la cantante era un periodo di profondo dolore, causato dalla morte della madre alla quale era legatissima. Un dolore tale da arrivare a pensare di mettere fina alla propria vita per ricongiungersi a lei. “Volevo tagliarmi le vene. Ho sbagliato perché mi ero isolata da tutti, non contattavo più neanche mio fratello. Così, finisci nel baratro.” ha raccontato Ivana, che dopo aver preparato tutto per farla finita, è stata fermata dalla sua gattina. “Il miagolio della mia gatta Bimba mi ha risvegliato da quel torpore, mi ha fatto capire che stavo punendo lei – perché l’avrei lasciata da sola – e chi mi voleva bene.”