Naomi Campbell, ex fidanzato Vladislav Doronin le fa causa/ “Mi deve soldi e beni…”

Naomi Campbell deve dei soldi al suo ex fidanzato, almeno questo è quanto sottolinea lui. Il miliardario russo Vladislav Doronin, con cui la modella è stata fidanzata cinque anni dal 2008 al 2013, ha fatto causa alla donna chiedendo che le vengano restituiti ben 3 milioni di dollari di beni che lei si era tenuta dopo la loro rottura. Tra questi c’è anche un prestito di denaro che l’uomo aveva concesso alla “venere nera” durante la loro relazione, ma del quale al momento non si conosce l’ammontare preciso. Si tratta sicuramente di una brutta notizia per la Campbell che nonostante la fine della storia con Skepta stava attraversando un momento decisamente tranquillo almeno dal punto di vista giudiziario considerando tutti i problemi che vengono dal suo passato.

NAOMI CAMPBELL, UNA NUOVA “GRANA” GIUDIZIARIA

La “venere nera” Naomi Campbell non è la prima volta con i soldi dovuti all’ex che se la vede con problemi giudiziari. In passato infatti la donna, come ricorda IlFattoQuotidiano, è stata accusata 11 volte per gesti violenti, condannata in 4 casi per aggressione. Addirittura nel 2008 era stata lei stessa a dichiararsi colpevole di aver aggredito due poliziotti a Londra all’aeroporto Heathrow. Tutto era nato da un bagaglio perso che le aveva fatto perdere la pazienza, costringendola in seguito a ben 200 ore di servizi sociali oltre a un divieto a vita per i voli della British Airways. Stavolta la violenza non c’entra niente, ma se l’ex Vladislav Doronin sarà considerato vittima di questo processo le conseguenze potrebbero essere altrettanto devastanti.



