NAOMI CAMPBELL, MANAGER SMENTISCE NOZZE CON MOHAMMED AL TURKI

Naomi Campbell e Mohammed Al Turki non si sono sposati: il rumor dei giorni scorsi, riportato dai giornali di tutto il mondo, è stato smentito da Piero Piazzi, importante non solo nel mondo della moda, ma anche nella vita della stessa “Venere Nera”, di cui infatti è manager. Le nozze non sono state mai celebrate, come precisato in un comunicato all’Ansa, in cui chiarisce che non c’è stato alcun matrimonio segreto con il produttore cinematografico saudita.

«Le voci sono infondate», ha fatto sapere Piazzi che, in merito alla natura del rapporto tra la top model e Al Turki ha parlato esplicitamente di «una profonda amicizia di lunga data» che li lega, smentendo che ci sia un «legame sentimentale di natura romantica». Di conseguenza, il manager della Campbell ha colto l’occasione per invitare il mondo dei media a rispettare la privacy della sua assistita e a «diffondere informazioni verificate». Sulla smentita è intervenuto il settimanale Novella 2000, che aveva rilanciato nei giorni scorsi il rumor del matrimonio, che vi abbiamo del resto riportato anche noi come tutte le testate.

ROBERTO ALESSI: “NON ESISTE IL FRIGORIFERO PER LE NOTIZIE”

«Probabilmente, le voci giunte al nostro settimanale avevano malinteso quella che ora invece viene definita una bella amicizia», scrive Novella 2000, precisando però che quando circolano indiscrezioni su personaggi del calibro di Naomi Campbell e Mohammed Al Turki, così come «di indiscrezioni dal tenore tanto felice, non ci si può trattenere dal riferirle», ma il settimanale prende atto della smentita categorica, di cui vi diamo conto anche su queste pagine.

Il direttore del noto settimanale Roberto Alessi ha commentato la smentita anche sui suoi canali social: su Instagram, infatti, ha letto l’agenzia con la relativa smentita, spiegando che, come insegnava il grande editore Edilio Rusconi, suo maestro, «non esiste il frigorifero per le notizie», quindi anche se le informazioni vanno verificate, nella fattispecie, non trattandosi di una notizia lesiva, «è stata riportata per quello che era», cioè un’indiscrezione.

In ogni caso, Roberto Alessi ha voluto porgere le sue scuse alla sua amica Naomi Campbell: «Le rivolgo le mie scuse, se questa è stata per lei una notizia non piacevole da leggere sui giornali, ma rimaniamo amici come sempre».