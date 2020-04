Naomi Campbell, rituale contro Coronavirus/ “Igiene perfetta e preghiere”

Pubblicità

Naomi Campbell è molto preoccupata per il Coronavirus che, dopo aver piegato l’Italia, ha colpito al cuore anche gli Stati Uniti d’America. La top model è da sempre ossessionata dalla pulizia e dall’igiene personale; non è un segreto, infatti, che sia terrorizzata dai batteri al punto da disinfettare ogni volta che viaggia il suo posto a sedere e non solo. Durante uno dei suoi tantissimi voli internazionali, la top model fu sorpresa e ripresa da un paparazzo intenta al suo rituale di sanificazione del suo posto a sedere prima di partire. Nel video si vede la Venere Nera, con tanto di guanti e mascherina, intenta a pulire con alcol il suo sedile, ma anche l’oblò del finestrini. Una mania che non ha perso neppure ai tempi del Coronavirus visto che, in una delle sue ultime foto pubblicate su Instagram, la top model si è fatta immortalare con tanto di tuta protettiva, copriscarpe, mascherina FFFP3, guanti e visiera. Un kit indispensabile per proteggersi dal Covid-19, il virus che sta facendo preoccupare ed allarmare il mondo intero. Anche l’America in queste settimane sta combattendo la sua battaglia mentre i contagi hanno superato i 1,026,637 e i decessi 58,265.

Naomi Campbell oggi: come si protegge dal Coronavirus

La Venere Nere sta trascorrendo la sua quarantena nella sua casa di New York, ma non disdegna di mostrarsi ai fan con una serie di dirette su Instagram e su YouTube con il programma “No Filter With Naomi” dove condivide consigli su come resistere e reagire al lockdown. Non solo, Naomi Campbell dispensa anche consigli su come mantenere una corretta pulizia personale ed igiene precisando di avere in casa una governante che ha assunto in quanto è ancora più “maniaca della pulizia” di lei. Nonostante ciò però la Campbell non nasconde che, una volta che la signora ha terminato le pulizie, lei ricontrolla tutto e fa un’ulteriore pulizia precisando: ” non mi sembra mai abbastanza. Qui a New York muoiono come mosche, la situazione è spaventosa e a me sembra che basti nulla per restare contagiati. E dato che mi sento impotente la mia reazone non è la paralisi ma il pulire ancora più a fondo per proteggere me e i miei cari”. Non solo, la modella ha anche condiviso con i suoi milioni di fan una sorta di rito per difendersi dal Coronavirus: “A parte indossare un buon profumo, come ho già detto tempo fa io non esco mai da casa senza fare la doccia e pregare. Seguo sempre lo stesso ordine:: faccio la doccia, mi asciugo, mi vesto. Indosso un ottimo profumo e arrivata davanti alla porta d’ingresso poco prima d’uscire mi metto a pregare, poi tocco il pavimento con un dito, stringo forte la mano a pugno e solo dopo sono pronta per uscire”.



