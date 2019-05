Naomi Mele/ La ballerina di Ciao Darwin mette in mostra le sue “abilità speciali”

Mancano poche ore all’ultima puntata di Ciao Darwin 8 e Naomi Mele ha scelto di ricordare come sempre l’appuntamento a tutti i fan. Questa volta il post cita un “survivor” che sembra richiamare il carattere determinato della ballerina, pronta a riemergere da un progetto televisivo che le ha richiesto impegni e sacrifici. La troviamo stesa sul pavimento, la pelle nuda in primo piano, capelli bagnati e rossetto rosso. Uno sguardo acceso che punta verso l’alto, come a sfidare un ipotetico nemico. “Pecorina power” risponde subito la collega Nicol Luzzardi, strappando un nuovo sorriso a Naomi e una risposta sorridente: “abilità speciali“. Clicca qui per guardare la foto di Naomi Mele e leggere i commenti. Seduzione e ironia sono le armi preferite dalla ballerina che miete successi ad ogni post. Nelle Stories di Instagram mostra infatti una pillola con inciso “primi mesi“, a cui aggiunge un suo “di esaurimento” che chiarisce quanto sta vivendo in questo momento. Ora che il programma ha ormai chiuso i battenti, almeno per quanto riguarda prove e registrazioni, ci si può rilassare ed anche lasciarsi travolgere dalla fatica che inizia a farsi sentire.

Naomi Mele incanta sui social prima di Ciao Darwin

Naomi Mele non fa mistero del suo fascino e anzi i post che a volte compaiono sui social non fanno che calcare la mano su questa sua qualità. Ancora una volta spunta una foto, anzi due, in cui la ballerina di Ciao Darwin 8 lascia intuire la propria passionalità. Complice la tutina rossa velata, con ricami sulle braccia ed una rifinitura in celeste pastello che richiama lo stesso dettaglio del reggiseno sportivo. E’ lo sguardo però a far crollare tutti gli ammiratori: occhi chiusi, bocca leggermente aperta ed una posa estasiata che non lascia spazio a dubbi di alcun tipo. Clicca qui per guardare la foto di Naomi Mele. Il successo è assicurato. “Bellissima“, “Immensa“, “Affascinante“, sono alcune delle testimonianze dei followers, pronti a riempirla di complimenti. Poco importa se l’altro scatto allegato è troppo sfocato per poter essere apprezzato fino in fondo. Utile però per scoprire altri particolari del suo outfit: la tuta è in realtà un vestito con gonna medio-lunga, che sul finale presenta lo stesso rosso che troviamo nella decorazione che sostiene il decolleté della ballerina.

