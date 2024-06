Napoli, B&B in una chiesa con finestra sull’altare/ Turista pubblica video: “Qui ci arrestano”

Napoli, sta facendo discutere un video, diventato subito virale su tutti i social network, di un turista toscano che arrivato nel B&B che aveva prenotato per la vacanza in città, si accorge con sorpresa che la finestra della cucina nell’appartamento si affaccia sull’altare di una chiesa. In particolare si tratterebbe della Basilica di Santa Maria della Sanità, nell’omonimo e popolare rione Sanità, e l’alloggio ad uso turistico sembrerebbe essere stato ricavato proprio all’interno dell’edificio.

Nel video pubblicato, viene mostrato prima un terrazzino poi una finestra che stranamente sembra chiusa con un lucchetto, ma poi aprendola si può notare che la visuale è direttamente all’interno della chiesa proprio sull’altare. A quel punto il turista ironicamente, ma non troppo, capendo che chiaramente si tratta di un caso di abusivismo edilizio, dice: “Chiudiamo che altrimenti qui ci arrestano“. Del caso si è poi interessato anche il deputato Francesco Borrelli, che ha condiviso il contenuto, commentando: “Assurdo, stiamo verificando“.

Napoli, B&B con affaccio all’interno di una chiesa, video girato da un turista diventa virale

Il video del turista toscano a Napoli, che ha documentato un abusivismo edilizio praticamente un Bed and Breakfast ricavato all’interno di una chiesa con affaccio sull’altare, sta facendo il giro del web. Soprattutto dopo la segnalazione di un cittadino che ha richiesto l’intervento del deputato e giornalista Francesco Borrelli, sottolineando: “Francesco, questa cosa dei B&B sta degenerando. In una chiesa di Napoli sarebbe stato realizzato un appartamento che affaccia sull’altare“. Il politico poi ha provveduto a denunciare pubblicamente la situazione chiedendo maggiori verifiche.

Sembrerebbe quindi confermato che l’appartamento si trovi nella Basilica di Santa Maria della Sanità, e sono stati molti i commenti degli utenti su Instagram che hanno affermato che andrebbero fatti più controlli, perchè la struttura chiaramente non è idonea per essere adibita ad alloggio ad uso turistico. In particolare quello dello stesso turista che con tono ironico alla fine del video dice: “Ecco la finestra con vista sull’altare, tutto normale no?“.











