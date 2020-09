Napoli, De Laurentiis positivo al coronavirus/ Ieri in assemblea: trema la Serie A

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è risultato essere positivo al coronavirus. La notizia è stata data poco fa dalla redazione di Sky Sport, poi confermata dalla stessa società calcistica campana attraverso i propri canali social: “La SSC Napoli comunica che il Presidente Aurelio De Laurentiis è risultato positivo al Covid-19 in seguito al tampone effettuato ieri”. E’ probabile che il numero uno degli azzurri abbia accusato qualche sintomo che l’abbia indotto al controllo, o semplicemente abbia effettuato un tampone di rito (nel mondo del calcio si è costantemente monitorati), che ha appunto evidenziato la positività al virus. Nei giorni scorsi un altro dirigente del Napoli era risultato positivo e di conseguenza non è da escludere che abbia a sua volta infettato il presidente. Inoltre, secondo quanto riportato nelle ultime ore, vi sarebbe un altro membro della famiglia De Laurentiis positivo, anche se non è stato specificato di chi si tratti. Il problema principale è che nella giornata di ieri De Laurentiis ha partecipato all’assemblea della Lega assieme ad altri presidenti, e di conseguenza bisognerà ora effettuare controlli a tappeto, con la speranza che non si registrano nuovi casi di covid.

DE LAURENTIIS POSITIVO AL CORONAVIRUS: LA POLMONITE NEI MESI PASSATI

De Laurentiis, subito dopo l’assemblea, si era intrattenuto con i cronisti presenti, e alla domanda sul calciomercato aveva replicato così: “Sviluppi di mercato sul Napoli? Dovreste chiederlo a Conte, ma non il tecnico dell’Inter, quello del governo”, polemizzando nei confronti della volontà di tenere gli stadi chiusi. Durante l’assemblea, a conferma, lo stesso presidente del Napoli avrebbe suggerito l’idea di fare causa al governo, vista l’impossibilità di riaprire gli stadi. Stando a quanto riferisce Repubblica, De Laurentiis avrebbe partecipato all’assemblea della Lega (tenutasi in un hotel di Milano anche per dare un segnale di ritorno alla normalità), per poi rientrare a Roma dove avrebbe accusato i primi sintomi. Tutti i partecipanti verranno ora sottoposti al tampone, in attesa degli esiti. Ricordiamo che il patron del Napoli aveva accusato già nei mesi passati una brutta polmonite che non si era però rivelata coronavirus.



© RIPRODUZIONE RISERVATA