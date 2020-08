Pirlo chiama Milik, ira De Laurentiis/ “Via alle mie condizioni o tribuna fino a…”

Arkadiusz Milk tra Juventus e Roma: e Aurelio De Laurentiis va su tutte le furie. È questa la ricostruzione su alcuni presunti retroscena di mercato fatta dal Corriere dello Sport attorno al centravanti che oramai vive da separato in casa a Napoli e attende di conoscere il suo destino. Secondo quanto si apprende infatti, anche se la trattativa per un possibile scambio col club giallorosso è in fase avanzata, l’attaccante titolare della Polonia sarebbe stato contattato da Andrea Pirlo, o quantomeno dalla dirigenza bianconera, che gli avrebbe chiesto di pazientare ancora in attesa che si sblocchi qualcosa sul fronte bianconero. Secondo il quotidiano romano, la cosa avrebbe fatto esplodere DeLa che ha immediatamente convocato nel ritiro di Castel di Sangro l’agente di Milik, minacciandolo di far sedere in tribuna il suo assistito almeno fino al 2021, quando il suo contratto con la società campana terminerà.

PIRLO CHIAMA MILIK, DE LAURENTIIS CONVOCA L’AGENTE: “VA IN TRIBUNA SE…”

Pare infatti che il patron del Napoli abbia preso di petto David Pantak, rappresentante di Milik, assieme al ds Cristiano Giuntoli in quel dello “Sport Village Hotel” del centro abruzzese: ovviamente sul tavolo c’era la suddetta telefonata di Pirlo al centravanti polacco che avrebbe suggerito alla punta di rifiutare tutte le possibili destinazioni (compresa quella stessa Roma che offrirebbe Cengiz Under più un conguaglio cash, risolvendo al Napoli un bel problema senza annosi strascichi). Non solo: ad irritare De Laurentiis pure il fatto che la Vecchia Signora avrebbe chiesto a Milik questo stand by pur non avendo ancora formulato un’offerta soddisfacente per la dirigenza partenopea. Da qui la comunicazione a Pantak che al momento in vantaggio c’è la Roma e che, se si andrà al muro contro muro, Milik finirà in tribuna a costo di rimetterci i soldi del cartellino. RadioMercato tuttavia spiega che una quadra col club capitolino è vicina: Under più quindici milioni è l’offerta, laddove il Napoli ne chiede 20. Si vedrà.



