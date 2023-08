Napoli: donna uccisa trovata in un bagagliaio/ Fermato l’ex compagno, denunciato mesi fa per stalking

In provincia di Napoli, a Piano di Sorrento, il cadavere di una donna di 56 anni, Anna Scala, è stato trovato dai carabinieri all’interno del bagagliaio di una macchina parcheggiata in un garage condominiale. Il ritrovamento sarebbe avvenuto attorno alle 12:30 e subito il riconoscimento della vittima, le indagini degli inquirenti si sono concentrate attorno all’ex compagno della vittima, suo coetaneo, che è poi stato individuato e fermato dagli inquirenti per gli accertamenti del caso. Secondo le prime ricostruzioni, avvalorate, dai testimoni che hanno rinvenuto il cadavere della donna a Napoli e allertato le forze dell’ordine, l’aggressione sarebbe avvenuta in prima mattinata, con alcuni fendenti alla schiena che non hanno lasciato scampo alla vittima.

Napoli: l’omicidio di Anna Scala e la fuga dell’ex compagno

Insomma, poco prima delle 12:30 i residenti di Piano di Sorrento, a Napoli, hanno avvertito alcuni urli e notato uno scooter con a bordo un uomo completamente vestito di nero lasciare rapidamente l’area. Scesi nell’area dei garage hanno rinvenuto il cadavere della donna nel bagagliaio, lasciato aperto. L’aggressore l’avrebbe avvicinata alle spalle, infierendole le coltellate letali, per poi spingerla nel bagagliaio della sua auto prima di darsi alla fuga. Le indagini da subito si sono concentrate sull’ex compagno della donna, anche lui 56enne.

Grazie alle telecamere di sorveglianza del paese vicino a Napoli, la teoria degli inquirenti è andata via via confermandosi, facendo partire una vera e propria caccia all’uomo. Inoltre, secondo quanto si è appreso in un secondo momento, nei mesi scorsi la vittima aveva già presentato alcune denunce contro l’uomo per stalking, lamentando in un’occasione che le aveva tagliato le gomme dell’auto. Per tutto il corso del pomeriggio le forze dell’ordine di Napoli hanno setacciato l’area di Piano di Sorrento, con posti di blocco e diffondendo alle varie unità mobili la foto del ricercato. Attorno alle 17, poi, il fuggitivo è stato individuato poco distante, all’interno del perimetro del comune, nascosto in una zona di campagna dopo essersi disfatto dello scooter. Arrestato, è stato condotto in questura, dove sono attualmente in corso gli accertamenti.

